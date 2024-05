'El extraño mundo de Jack' (1993), un clásico de la época de Halloween, llega a Ciudad de México con una propuesta innovadora: un concierto sinfónico.

Te decimos cuándo y dónde será este espectáculo sobre la famosa película animada para que te lances con tus amigos.

Disfruta del concierto sinfónico de "El Extraño mundo de Jack" en CDMX. Foto: Disney Entreprises.

¿Dónde es el concierto sinfónico de 'El extraño mundo de Jack'?

Después de dirigir 'Beetlejuice' (1988), 'Batman' (1989) y 'El joven manos de tijera' (1990), Tim Burton escribió y produjo esta historia protagonizada por los personajes Jack Skellington y Sally.

Por si no la has visto, la animación nos cuenta la gran aventura del 'rey de las calabazas de Halloween Town', un esqueleto que desea difundir su alegría tras quedar fascinado con una visita a la Ciudad de Navidad.

Sin embargo, al no comprender el simbolismo detrás del espíritu navideño, pone en riesgo a Santa Claus. Pero Sally, la muñeca de trapo, lo ayudará a entender el verdadero significado de la festividad.

¿Listo para revivir este clásico de la pantalla grande? El Teatro San Jerónimo Independencia será la sede de este concierto de la Orquesta Filarmónica Internacional.

Escucharás en vivo los emblemáticos temas creados por el compositor Danny Elfman y que forman parte de la banda sonora de 'El extraño mundo de Jack'.

Así que prepárate para cantar a todo pulmón "This is Halloween", "¿Qué es?", "Atrapa a Santa Atroz" y "El Lamento de Jack". Imposible no resistirse a las canciones pegajosas que acompañan la producción de Tim Burton.

"El Extraño mundo de Jack". Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Cuándo es el concierto sinfónico de 'El extraño mundo de Jack'?

El concierto sinfónico está programado para el próximo jueves 25 de julio a las 17:30 horas.

¿Cuánto cuesta el boleto para ver el concierto sinfónico?

Adquiere tus boletos en la página Boletópolis. Los precios son: Plata, $380 pesos, y Oro, $490 pesos.

La dirección del Teatro San Jerónimo es Periférico Sur 3400, Unidad Independencia, colonia San Jerónimo Lídice.

