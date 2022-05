Dónde reservar para ir al Festival de Stranger Things en CDMX

Ubicada en la década de los 80, Stranger Things es la famosa serie de ciencia ficción que cuenta la historia de un grupo de amigos que, sin quererlo, descubren que en su pueblo se han realizado experimentos capaces de cambiar la realidad y alterar la paz.

Cerca del estreno de la nueva temporada, los fanáticos podrán vivir una experiencia inmersiva que los llevará hasta el pueblo de Hawkins para descubrir misterios y enfrentarse al mismísimo demogorgon.

La Ciudad de México se está preparando para volver a los 80 al recibir el Festival de Stranger Things, que ofrecerá 3 experiencias para hacerte sentir como un personaje más de una de las series más exitosas de Netflix.

Stranger Fest en la CDMX

Como preámbulo a la cuarta temporada, Netflix, al lado de marcas como Trident, está preparando una experiencia inmersiva que encantará a los entusiastas de la serie.

Del 20 mayo al 3 de junio los amantes de Stranger Things podrán participar en 3 eventos que darán vida al festival.



Imagen: Twitter Netflix

Casa Creel. Tendrás que armar un equipo y valerte de todas tus habilidades y conocimientos de la serie para salir de alguno de los 3 escape rooms que estarán llenos de misterios. Solo tendrás un pequeño periodo de tiempo para completar las misiones y descifrar las pistas para salir del cuarto.

Cada uno de los escenarios es distinto pero prometen ser fieles a los que muestra la serie como el comedor, la sala o el ático.

Stranger California. Si eres fan de todo lo que rodeó a la década de los 80, entonces no te puedes perder de esta experiencia que te transportará a la ciudad de California en esa época.

Acá no hay misterio, podrás estar tranquilo de que el demogorgon no vendrá por ti pues se trata de una zona de pura diversión en la que podrás patinar al ritmo de los grandes hits de los 80 en Rink-O- Mania; probar una rebanada de la mejor pizza de la costa oeste, Surfer Boy Pizza; demostrar tu habilidad en las maquinitas arcade traídas directo desde Hawkins; y visitar una fuente de sodas con malteadas, tal como lo has visto en la serie y en otras películas.

Regreso a Hawkins. En este caso podrás sentirte un personaje más de Stranger Things pues Eleven es quien te guiará por un recorrido ambientado en los lugares y momentos más icónicos de la serie.

Visita lugares como el Laboratorio de Hawkins, el Sótano de Mike, la dimensión del Vacío, la batalla de Starcourt Mall y hasta el portal donde descansa Vecna.

Lo mejor, podrás tomarte una selfie con el demogorgon. ¡No dejes que te atrape!

¿Cómo conseguir entradas para el Stranger Fest?

Si quieres formar parte de alguna o de todas las experiencias que el Festival de Stranger Things está preparando, debes mantenerte al pendiente.

En su página oficial los organizadores detallan cómo se pueden conseguir entradas en las siguientes fechas.

Casa Creel. Esta experiencia estará disponible del 20 de mayo al 7 de junio. Consigue tus boletos a partir del próximo miércoles 11 de mayo.

Stranger California. Podrás disfrutarla del 4 al 19 de junio. No obstante aún no han anunciado la fecha en que podrás reservar tus boletos.

Regreso a Hawkins. Vívelo del 18 de junio al 3 de julio. Pero, al igual que en el caso anterior, aún no han anunciado la fecha en que podrás reservar tus boletos.

Mantente al pendiente de la página web y las redes sociales, pues las actividades son gratuitas y seguro los boletos se agotarán rápidamente.

¿Cuándo se estrena la cuarta temporada de Stranger Things?

El 27 de mayo se estrenará la primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things.



Imagen: Netflix

De acuerdo con la sinopsis que Netflix ha compartido, en esta nueva entrega los protagonistas tendrán que enfrentarse una vez más al misterio y los peligros que han ido descubriendo, pero con mayores retos, pues están lidiando con la separación del grupo y, por si fuera poco, Eleven parece haberse quedado sin poderes.

