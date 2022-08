Día del Abuelo. Consejos para adultos mayores que quieren viajar

[email protected]

En México, hoy se celebra el Día del Abuelo: un reconocimiento a esos adultos mayores amorosos y sabios que unen a las familias.

Por nuestra parte, queremos hacer un recordatorio: los viajes no terminan después de los 60 o 65 años. Si no te animas a viajar solo, debes saber que hay agencias en el país (pocas, pero las hay) que organizan salidas en México y en el mundo adaptadas al ritmo y necesidades de personas de más de 65 años. Toma nota y comienza a planear.

Para los adultos mayores que no se animan a viajar solos

Cuando las agencias de viaje empezaron a desaparecer o a especializarse debido a la llegada del internet, Juan Carlos Baca buscó la manera de reinventarse, y encontró un nicho que estaba poco aprovechado en la industria turística de México: los mayores de 50 años.

En 2014 fundó 50 Plus Tours con una página de Facebook. De inmediato empezó a tener seguidores. Al principio ofrecía algunos recorridos de ida y vuelta, como al santuario de las mariposas monarca, por ejemplo.

Más tarde, introdujo viajes de fin de semana con arqueólogos, sommeliers y otros expertos para dar un plus a la experiencia. Hoy, lo mismo organiza caminatas por el Centro Histórico de CDMX que paseos en el Tren del Tequila o salidas a Turquía.

“A los que colaboraban conmigo les expliqué que mis clientes son personas que no caminan tanto, que necesitan baño cada dos horas o que hay cosas que no pueden comer. Todos entendieron muy bien la idea. Así empezamos a especializarnos y, luego, nos fueron recomendando”, dice.

Aunque sus productos están dirigidos a viajeros de más de 50 años, la mayoría de sus clientes tienen 60, 65 años y más.

Un buen porcentaje de la clientela de 50 Plus Tours son mujeres, y muchas de ellas viajan solas, aunque casi siempre hacen amistades con las que se juntan para ir a más lugares con la misma agencia.

Baca explica que sus servicios no son precisamente económicos por las características de los clientes, que requieren servicios de mayor calidad y especializados. En el caso del transporte, se ofrecen más comodidades; lo mismo en los hoteles.

A cada viaje lleva uno o dos coordinadores —dependiendo del destino— que acompañan a los clientes todo el tiempo para resolver cualquier eventualidad.

La agencia acepta acompañantes mayores de 18 años, bajo la advertencia de que el ritmo es diferente al que están acostumbrados.

En Semana Santa, 50 Plus Tours no organiza salidas. “Todo está caro y lleno, y en temporadas como fin de año o Navidad preferimos no competir con la familia”, aclara.

Lee también: ¿Es de mal gusto reclinar el asiento durante un vuelo?

Sobre la industria de viajes especializada en este segmento, indica que todavía falta impulsarla en México. “No veo mucha competencia. Hay quien dice que lo hace, pero en realidad no es así”, recalca.

Baca dice que, para los adultos mayores, las agencias de viajes físicas —como la suya— funcionan mejor que algunos operadores por internet: tienen mejores negociaciones y saben orientar a los clientes dependiendo de cada perfil, gracias a su experiencia.

“Ojalá haya más competencia, desearía conocer más agencias como yo”, asegura.

Faltan servicios de viajes para adultos mayores

Eduardo Paniagua, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV Nacional), asegura que en el país no hay agencias especializadas en turismo de adultos mayores, aunque hay algunas que sí reciben turistas de ese perfil, pero son provenientes de otros países donde es más común que viajen personas mayores de 65 años, como Japón y Canadá.

“Hoy por hoy no hay una agencia que diga: ‘yo me voy a especializar en adultos mayores de todo el mundo’, porque es muy complicado”, recalca.

La AMAV encontró que los 132 Pueblos Mágicos tienen un gran potencial. “Estamos buscando que se fijen en este nicho de mercado para el segmento de turista adulto mayor, especialmente el extranjero” afirma.

“Queremos que los adultos mayores extranjeros conozcan los Pueblos Mágicos en diferentes lugares, como Huasca, para los que busquen naturaleza; Loreto, para quienes deseen playa; San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para quienes busquen cultura; o Cuatro Ciénegas, Coahuila, para los que quieran desierto y conocer maravillas naturales”, dice.

Por ahora, la oferta más parecida a una especialización en viajes para adultos y adultas mayores es el turismo médico, en donde algunas firmas, como Ballesol —que solo tiene presencia en Querétaro—, ofrecen servicios de estancias largas o recuperaciones posoperatorias, aunque también reciben a personas que desean contratar estancias temporales en un lugar en el que atiendan sus necesidades de salud.

Antonio González-Quirós, director de Ballesol México, dice que, en España, esta firma tiene 52 residencias, algunas de ellas en zonas turísticas y de playa, como en Alicante, con una zona de apartamentos que funcionan de manera similar a un hotel y en donde muchos adultos mayores pasan estancias vacacionales con los servicios que requieren, como enfermería o medicación.

Para él, en México falta desarrollar más servicios turísticos dedicados a este tipo de viajeros. “Por ejemplo, en muchos casos, alguien de 80 años no es una persona con discapacidad; simplemente es una persona de 80 años”, apunta.

Su reclamo es que en muchos destinos turísticos de México faltan instalaciones accesibles, como caminos cómodos y señalizados para llegar a la playa o accesorios para que personas con poca movilidad puedan entrar a una alberca o al mar.

“Es un nicho de mercado importante. La pirámide poblacional se va a dar la vuelta, y en 15 años el número de adultos mayores se duplicará”, advierte.

El concepto de Ballesol continuará creciendo en el país. Tiene planes para abrir nuevas ubicaciones en Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y Monterrey. “Vamos a seguir desarrollando el negocio, y lo que nos gustaría es que hubiera más oferta de calidad en México”, afirma.

Los adultos mayores también buscan aventura

Lourdes Muciño, directora de la agencia Mex Inca Viajes, dice que los adultos mayores buscan experiencias de cultura, tradición, gastronomía, raíces y folclor con conocimientos nuevos, así que no hay que encasillarlos.

“También les gusta la aventura, y también toman riesgos y se suben a las tirolesas. Quieren experimentar, sentirse bien y sentirse vivos. Viajar les da vida y juventud”, asegura.

También, para ella, este segmento requiere más oferta de viajes cortos y accesibles porque la mayoría tiene pensiones de dos o tres salarios mínimos con los que también deben cubrir otras necesidades.

“Es gente que ya se jubiló o que está por jubilarse; que ya superó la etapa de la alberca y la playa por el tema de los hijos; o son mujeres u hombres solos”, explica.

Muciño afirma que sí hay oferta de viajes para adultos mayores en México, tanto privada como de Gobierno, pero hace falta mucha más difusión.

Precisamente de parte del Gobierno federal, el único programa importante que permanece dedicado a las personas mayores de 60 años que deseen viajar es la “tarjeta INAPAM”, expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores que permite obtener descuentos con prestadores de servicio y agentes de viajes.

Destinos accesibles para adultos mayores

Países como Estados Unidos y Canadá cuentan con una buena oferta para estos viajeros y es una demanda que va creciendo de manera acelerada en el mundo, afirma Alejandro Vallejo, director general de la operadora mayorista Viajes de Gala.

“El mercado de los adultos mayores es atractivo. Tan solo en México, son alrededor de 15 millones de personas que, además, cuentan con tiempo y recursos para viajar”, explica.

Organizar un paquete para adultos mayores requiere encontrar ciudades accesibles, lo mismo que hoteles y transporte, destaca Vallejo. Es importante dar prioridad a vuelos directos, evitar al máximo el uso de herramientas tecnológicas y, para los recorridos en el destino, buscar servicios como guías que usen audífonos y que eviten trayectos que sean demasiado largos.

“Muchos programas son elaborados a la carta, con base en la edad y el número de personas que viajan”, explica. “En México todavía falta mucho que hacer para poder personalizar los viajes porque, por ejemplo, si buscas un vehículo con elevadores para sillas de ruedas, es difícil encontrarlo”.

Lee también: Tapalpa: cuánto cuesta ir a las cabañas de La Vid del Bosque

Anilú Vallejo, gerente comercial de Viajes de Gala, agrega que en Estados Unidos están dos de las ciudades más accesibles en el mundo: Las Vegas y Denver, por lo que muchos paquetes que se ofrecen en México son para visitar esos destinos.

Dato curioso: de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la esperanza de vida en México es de 78 años para las mujeres y 72 años para los hombres. ¿Por qué dejar de viajar antes?

Agencias de viajes con servicios para adultos mayores en México

En Europa

El Corte Inglés

Esta agencia española de gran tradición tiene una oferta especializada en adultos mayores que ofrece viajes a destinos como Huelva o Mallorca, dentro de España, o cruceros por Francia e Italia, además de Egipto y el sur de Italia.

viajeselcorteingles.es/mayores

En Estados Unidos y Canadá

Globus

Especialista en visitas guiadas, ofrece programas personalizados por Estados Unidos (California y Alaska) para diferentes tipos de viajeros.

globusjourneys.com

En México

50 Plus

Agencia 100% especializada en adultos mayores. Ofrece desde recorridos guiados por Coyoacán o el Centro Histórico hasta viajes de 22 días a Grecia o Turquía. También ofrece experiencias a bordo de los trenes Chepe y “del Tequila” en donde reservan un vagón exclusivo para el grupo. En temporada, organiza recorridos a Loreto, San Carlos y La Paz para el avistamiento de ballenas.

WA: 55 5248 1520.

facebook.com/50PlusTours

Mex Inca Viajes

Ofrece salidas todos los sábados y domingos a Pueblos Mágicos como Malinalco, Valle de Bravo y Peña de Bernal, así como experiencias en los viñedos de Querétaro.

Tel. 55 5782 3577.

mex-inca.com.mx

Viajes de Gala

Esta operadora mayorista trabaja con agencias de viajes y ofrece paquetes a Denver que concentra parques nacionales, compras y museos. Esta ciudad ofrece ventajas como transporte y aeropuerto 100% accesibles, igual que en los estadios deportivos.

Organiza experiencias en Las Vegas y el recorrido de la Ruta de la Música, que va de Chicago a Nueva Orleans. En Canadá, te llevan a Vancouver y Victoria, y organiza el circuito Toronto-Cataratas del Niágara-Otawa-Quebec-Montreal.

En Oaxaca, arma experiencias de gastronomía, talleres y cultura; en Chihuahua y Chiapas propone actividades para conectar con naturaleza; y en Yucatán conoces haciendas y eliges servicios de wellness.

Tel. 55 52 50 42 01

vgtours.mx

Tips que no debes olvidar

-Si viajas solo o en grupo, lo mejor es dejar la organización en manos de una agencia de viajes.

-La agencia debe proveer a los viajeros de un responsable que los acompañe en el destino y durante el trayecto para que te ayude en temas como check in en hotel y aeropuerto, tipos de cambio, etcétera.

Lee también: Tours y degustaciones de vino imperdibles en Querétaro

-La transportación en el destino debe tener las adaptaciones necesarias para las características físicas del viajero (espacio para silla de ruedas, asientos cómodos, pasamanos...).

-Verificar el registro oficial y la reputación de la agencia que brinda el servicio.

-Es indispensable contratar un seguro de viajes con cobertura amplia y, de ser el caso, empaca suficiente medicamento que alcance para todos los días del viaje.

No salgas sin un seguro de viajes

Debido a factores como la pandemia de Covid-19, los seguros de viaje son indispensables, sobre todo para personas mayores, explica Alejandro Bergara, representante para México de Europ Assistance.

-Explica que hay lugares como Estados Unidos o Medio Oriente –Dubái, por ejemplo– en donde lo recomendable es viajar con coberturas de 60 mil a 100 mil dólares, debido a que la atención médica en esos países es más costosa. En Latinoamérica, por ejemplo, puede ser de alrededor de 30 mil.

-Si hay alguien que piensa que no necesita un seguro de viaje porque puede estar en contacto con su médico, Bergara lo advierte tajantemente: “ningún médico puede recetar absolutamente nada fuera de su territorio. Si alguien manda una receta por internet, no la va a poder usar nadie fuera de México”.

-En el caso de Europ Assistance, explica, hay coberturas para personas de hasta 85 años, pero la mayoría de estos servicios solo cubren hasta los 70.

-“El pasajero debe viajar con una cobertura para todos los escenarios posibles, como la cuarentena médica o la atención hospitalaria”, enfatiza.

-Infórmate con las agencias de viajes o llama al 55 3444 9752 en Ciudad de México.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters