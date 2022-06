¿Cuánto cuesta entrar a las salas VIP del aeropuerto?

Los aeropuertos no se caracterizan por ser lugares relajantes. El flujo constante de personas, el paso por los filtros de seguridad y los altavoces anunciando horas de abordaje, son algunas cosas que seguramente contribuyen al cansancio que todos experimentamos después de un vuelo. Aun así, muchos viajeros tienen una salvación: las salas VIP.

Una sala VIP es un espacio de acceso restringido dentro del aeropuerto, localizado después de los filtros de seguridad, donde te ofrecen diversas comodidades mientras esperas tu vuelo: buffets de comida, bebidas, wifi, sillones, televisiones y hasta duchas, por mencionar ejemplos. Pueden pertenecer a una aerolínea en particular o ser independientes.

La mala noticia es que no son espacios gratuitos; suelen funcionar con programas de lealtad o como parte de los servicios para viajeros en clase business de las aerolíneas. Sin embargo, existen opciones más accesibles que otras, y aquí te presentamos algunas. Si tienes en puerta algún viaje muy largo o cansado, podría convenirte alguno de estos servicios.

Foto: United

Sitios web de reservación

Existen muchas salas VIP que no requieren una membresía ni tener un boleto de primera clase o de business para el avión. Simplemente tienes que pagar un pase de un día para disfrutar sus servicios. Una buena opción es preguntar en los mostradores si ofrecen day pass.

LoungePass es una plataforma en línea que te permite reservar el acceso por máximo 3 horas a salas VIP de 350 aeropuertos, ya sea que se trate de salas independientes o de aerolíneas. Estos son algunos de sus precios, para que tengas como ejemplo:

-Desde 30 dólares (588 pesos) en una sala del Aeropuerto de Cancún.

-Desde 29 dólares (569 pesos) en el Aeropuerto de Monterrey.

-Desde 41 dólares (804 pesos) en el Aeropuerto JFK de Nueva York.

-Desde 37 dólares (726 pesos) en el Aeropuerto de Madrid-Barajas.

-Desde 30 dólares en el Aeropuerto Schiphol de Ámsterdam.



Foto: American Airlines

Otra opción es LoungeBuddy, que da tiempo ilimitado en salas VIP. El posible inconveniente es que solo da servicio a tarjetahabientes de American Express.

Hay aeropuertos donde puedes comprar los pases directamente, como el Aeropuerto de Guadalajara (620 pesos).

Membresía de Priority Pass

Es un programa de membresías que te otorga una tarjeta para acceder a más de 1,300 salas VIP de 600 ciudades en 148 países; incluye salas independientes y de aerolíneas.

Su tarifa anual mínima, nivel Standard, es de 99 dólares (1,939 pesos) Con ella, acceder a las salas con las que trabaja te cuesta 32 dólares (627 pesos), sin importar cuál elijas.

Su categoría Standard Plus tiene tarifa anual de 299 dólares (5,857 pesos). Te da 10 entradas sin costo extra y el resto son por 32 dólares.

Su categoría Prestige, por 429 dólares (8,403 pesos) anuales, incluye todas las entradas que necesites sin costo extra.

Foto: Priority Pass

Directamente con las aerolíneas

Por lo general, si tienes un boleto de clase business o primera clase te dan acceso a una sala VIP; es decir, tienes que pagar un boleto de avión más caro si quieres disfrutar estos servicios. Sin embargo, también es posible adquirir la entrada como day pass o de manera independiente. Aquí van algunos ejemplos.

Aeroméxico

La aerolínea tiene Salones Premier en CDMX, Guadalajara, Torreón, Chihuahua y Monterrey. Si viajas en clase económica o no tienes ninguna membresía, puedes adquirir un One Day Pass por 882 pesos. Ojo: no te permiten adquirirlo si el vuelo que vas a tomar es de Volaris, Viva Aerobus o Magnicharters.

Tienes el acceso si viajas con un boleto de clase Premier.

Aeromar

El Salón Aeromar se encuentra en la Terminal 2 del AICM. Si compras boletos con esta aerolínea el acceso te cuesta 199 pesos, o son 449 pesos si vuelas con otra empresa.

El acceso viene contemplado al comprar tu boleto en tarifa Beneficios o Todo Incluido.

American Airlines

Esta aerolínea estadounidense ofrece un day pass para sus salas del programa Admirals Club. Su costo es de 50 dólares (979 pesos).

United Airlines

La empresa tiene 45 sedes de United Club en todo el mundo. Puedes adquirir un pase de un día por 59 dólares (1,155 pesos), de acuerdo con NerdWallet.

La membresía anual te cuesta desde 650 dólares (12,725 pesos).

Avianca

La aerolínea tiene salas VIP en destinos de Colombia como Bogotá, Medellín y Cartagena. Su acceso te puede costar 91,200 pesos colombianos (471 pesos mexicanos).

Foto: Avianca

Lufthansa

En algunas de sus salas VIP, puedes adquirir un acceso desde 25 dólares (489 pesos), siempre y cuando tengas un boleto de la misma aerolínea.



Mediante tu tarjeta de crédito

Hay varias tarjetas de crédito que te dan beneficios de salas VIP en aeropuertos. Por ejemplo, las siguientes.

Con la tarjeta Platinum Card de American Express, te dan categoría Prestige de Priority Pass en cortesía.

Foto: Lufthansa

La tarjeta Platinum de Banorte te da 5 accesos gratis al año, puedes elegir 1,200 salas.

La tarjeta Fiesta Rewards Platino de Santander te da 10 accesos anuales en diversos aeropuertos.

La tarjeta Platinum de Citibanamex te da 10 accesos anuales a salones Beyond (aeropuertos en México) y 2 para salas de Mastercard Airport Experiences.

Leer más: ¿Cómo viaja la reina Isabel II?

Leer más: 15 poderosas razones para viajar a Sonora

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters