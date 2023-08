El próximo 28 de agosto volverán a sonar las alarmas mañaneras para los miles de niños y jóvenes que regresan a sus aulas de nivel básico. Luego de las vacaciones, probablemente ya estás preguntándote cuándo será el próximo megapuente de este año, para ir poniéndole lugar de destino a esos días o simplemente para descansar en casa.

Esperamos no decepcionarte con la noticia de que no será en septiembre, pues los días festivos de ese mes más esperados por todos (15 y 16 de septiembre), no tendrán asueto por caer en viernes y sábado, respectivamente.

Entonces, ¿cuándo va a ser el próximo mega puente?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer hace poco el calendario escolar oficial del periodo 2023-2023, que iniciará el próximo lunes 28 de agosto. Éste incluye días de asueto, días de descarga administrativa, días de consejo técnico escolar, entre otras fechas importantes.

Si ya estás viendo opciones para descansar o divertirte en el próximo megapuente de este ciclo escolar, debes saber que este será del 17 al 20 de noviembre. El día viernes 17 de noviembre será de descarga administrativa, por lo que para los estudiantes será día de asueto; mientras que el lunes 20 de noviembre es día feriado, por lo que tampoco habrá actividades académicas.

Cuándo es el próximo mega puente

Otros 'puentes' por consejo técnico

Pero no serán los únicos días libres, pues como ya sabrás los últimos viernes se suspenden las clases por el consejo técnico. Estos días serán:

29 de septiembre

27 de octubre

24 de noviembre

26 de enero de 2024

23 de febrero de 2024

26 de abril de 2024

31 de mayo de 2024

28 de junio de 2024

Así que aunque no puedas aventurarte a un viaje con hospedaje en otro sitio, al menos podrás ir a explorar la ciudad y su enorme oferta de opciones para divertirte y pasar un día increíble.



Puentes por descarga administrativa

Estas fechas son asignadas para que los profesores puedan dedicarse a la ardua labor de subir las calificaciones a la SEP, por lo que tampoco hay clases. En este ciclo escolar 2023-2024, serán:

17 de noviembre

15 de marzo de 2024

12 de julio de 2024

Otros puentes en el año

Por si esto fuera poco, habrá más días de descanso para los pequeños y jóvenes estudiantes del hogar. Según lo marcado en el calendario de la SEP, estos serán:

2 de noviembre

25 de diciembre

1 de enero de 2024

5 de febrero de 2024

18 de marzo de 2024

1 de mayo de 2024

15 de mayo de 2024

Así que no estés triste, habrá muchos días y periodos vacacionales para descansar y refrescar la mente en este ciclo escolar 2023-2024, así que guarda el calendario de la SEP y anota las fechas. ¡Tienes muchos días para salir a explorar a donde quieras!

