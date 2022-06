Cuándo es el solsticio de verano, el día más largo del año

Junio marca el fin de la primavera y la llegada del verano boreal. El solsticio trae consigo, además del inicio del verano, el día más largo del año.

¿Qué es un solsticio?

Se le llama solsticio al momento en el que la Tierra alcanza su máxima inclinación respecto al Sol en alguno de sus dos hemisferios.

Recordemos que nuestro planeta no orbita el Sol de manera “derecha”, sino que lo hace 23.5 grados inclinado respecto a este astro, lo que ocasiona que, 2 veces al año, uno de los hemisferios de la Tierra alcance su máxima inclinación hacia el Sol.



Foto: Pixabay

Según el portal Time and Date, en el solsticio de verano, el Sol está directamente sobre el Trópico de Cáncer y, a partir de ahí, comienza a moverse hacia el este.



En junio, esta inclinación va dirigida al hemisferio norte, lo que en consecuencia hará que este hemisferio reciba la mayor cantidad de luz solar y experimente el día más largo del año: 13 horas y 24 minutos de luz solar para este lado del mundo.



En diciembre ocurrirá el solsticio de invierno, lo que significa que en ese mes el hemisferio sur recibirá su día más largo y en este lado del mundo, tendremos el día más corto de nuestro 2022.





Foto: Pixabay

¿Cuándo será el solsticio de verano?

El solsticio está más cerca de lo que imaginas. El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) indica que este año el solsticio de verano sucederá el día martes 21 de junio a las 4:13 horas, tiempo del centro de México.



Foto: Unsplash



Observar solsticios: una actividad milenaria

La palabra solsticio se deriva del latín solstitium, que significa Sol “quieto” o “parado”.

Daniel Flores Gutiérrez, investigador del Instituto de Astronomía y responsable del Anuario Astronómico Nacional, declaró para Gaceta UNAM que, visto desde la Tierra, el Sol aparece en un punto durante varias semanas y aparentemente no cambia su posición, lo cual explica por qué a este hecho se le denominó “solsticio”.



Flores también señaló para el medio universitario que el solsticio era una herramienta muy útil para las civilizaciones antiguas, ya que, entre otras cosas “así enseñaban a otras generaciones a entender los números, pues seguían el trayecto del Sol durante ciclos”, y comprendían que, “cuando el día es más largo, están en tiempos de calor y se representan con los ciclos de sequías”.



Si bien en el solsticio de verano el Sol está “más cerca de nosotros”, este día no es el más caliente del año; los días calurosos le pertenecen a la canícula, periodo en el que se presenta aumento en la temperatura y disminución de las precipitaciones. En México, la canícula comienza el 3 de julio y termina el jueves 11 de agosto.



