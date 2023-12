Volar es maravilloso, pero no siempre puede ser una gran experiencia, teniendo en cuenta que, para conectar con algunos destinos, hacen falta vuelos de largas horas de duración, lo que, para muchos, puede resultar muy cansado.

No obstante, también hay vuelos muy cortos, casi de no creerse. Tal es el caso de esta aerolínea que une dos puntos que se encuentran a una distancia ridícula uno del otro. Seguramente, te tomará más tiempo en hacer la maleta, que en despegar y aterrizar.

¿Qué destinos conecta el vuelo más corto del mundo?

Hablamos de las islas las Orkney, un archipiélago al norte de Escocia. Al estar apartadas del resto del territorio, acceder y moverse entre ellas puede resultar un reto.

Foto: Facebook 'Teesside International Airport'

Aisladas, con poca gente y repletas de naturaleza prácticamente virgen, así son estas islitas, particularmente Westray y Papa Westray, que se conectan entre sí de forma muy curiosa: a través del vuelo más corto del planeta.

La primera, tiene un aproximado de 600 habitantes permanentes, mientras que la segunda, apenas unos 90. Su entorno es como de serie: gigantescos acantilados, grandes extensiones de pastos de un verde vibrante, neblina y lluvia.

¿Quién opera el vuelo más corto del mundo?

La aerolínea encargada de este vuelo es Loganair (franquicia de British Airways), que tiene su base en el Aeropuerto Internacional de Glasgow, capital de Escocia.

Foto: Loganair

Aunque hay servicio de ferry entre ambas islas, la opción de volar se ha ofrecido desde 1967. Hoy en día, se utiliza una avioneta Britten-Norman Islander, con capacidad para 8 pasajeros y el piloto. Solo hay un vuelo por día.

¿Cuánto dura el vuelo más corto del mundo?

Loganair estableció un tiempo oficial de duración del vuelo de un minuto y medio, aunque la realidad es que suele durar menos.

Por ejemplo, se han registrado casos que fueron 53 segundos en el aire desde el despegue hasta el aterrizaje, pues recorre cerca de 2.5 kilómetros, 1,400 metros menos que la longitud de las pistas del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la CDMX.

El tiempo por los cielos escoceses no es la única curiosidad en este vuelo. No es necesario hacer check-in anticipadamente; se realiza 25 minutos antes del despegue y, la mayoría de las veces, los tripulantes no llevan identificación porque se conocen bien con el piloto. Tampoco hay filtros de seguridad ni boletos de embarque.

Olvídate de asientos numerados, pues miembros de la aerolínea acomodarán a cada uno en su asiento para asegurar un correcto equilibrio de peso.

¿Cuánto cuesta el vuelo más corto del mundo?

Acceder a este vuelo cuesta un aproximado de 20 libras esterlinas, algo así como $440 pesos mexicanos. No incluye bebidas, equipaje documentado ni mucho menos, sino un certificado que valida la experiencia a bordo del vuelo comercial más corto del mundo.

