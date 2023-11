Sabemos que para ingresar a Estados Unidos es de vital importancia tener toda la documentación requerida. Si no se cuenta con todos los requisitos, entre ellos la visa, el ingreso a este país será imposible.

La mala noticia es que, actualmente, si no cuentas con la visa americana, tienes que esperar mucho tiempo para poder obtener una cita para su trámite, por lo que es recomendable empezar a hacerlo con mucho tiempo de anticipación, aun cuando no tengas prisa en viajar a Estados Unidos. Pero si ya realizaste el proceso y no sabes cuál es tu estatus, aquí te decimos cómo puedes averiguarlo.

¿Cómo puedo consultar el estatus de mi visa americana?

De acuerdo con USA Gov, el sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos, una vez que ya iniciaste el proceso de tramitar una visa, puedes consultar el estatus a través de internet o por teléfono.

Cuando realices el trámite, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) te asignará un número de caso (número de recibo), el cual deberás escribir en la página o compartir por teléfono para saber el estatus de tu solicitud.

En caso de haber solicitado una visa de no migrante, debes consultar el estatus por internet (egov.uscis.gov). Solo debes seleccionar la opción "NON IMMIGRANT VISA (NIV)".

Si solicitaste una visa de inmigrante para vivir y trabajar de forma permanente en Estados Unidos, puedes consultar el estatus también por internet, en ese caso debes seleccionar la opción "IMMIGRANT VISA (IV)".

Para hacer la revisión por internet, solo debes ingresar el número de recibo de solicitud en el Sistema de Estatus de Casos de USCIS. Te recomendamos seleccionar “Español” en el menú “Select Language” de la esquina superior derecha.

Para conocer el estatus vía telefónica desde un número de Estados Unidos, debes comunicarse al Centro Nacional de Atención al Cliente de USCIS llamando al 1-800-375-5283 (presiona 2 para español), 1-800-767-1833 (TTY, para personas con problemas auditivos). Si llamas desde el extranjero, marca al 212-620-3418 o comunícate con alguna de las oficinas internacionales de USCIS.

¿Qué hacer si rechazan mi solicitud de visa?

Cuando realizas la entrevista para obtener tu visa en alguna embajada o consulado de Estados Unidos, los cónsules responsables de hacer la entrevista deciden si aceptan o rechazan tu solicitud. En caso de que te la nieguen, tienes derecho a hacer lo siguiente:

Preguntar la razón por la cual están rechazando tu solicitud.

Puedes solicitar una exención de causal de inadmisibilidad en caso de ser elegible. Si te aprueban el perdón, pueden expedir tu visa.

Para obtener más información sobre las visas rechazadas, visita la página oficial del Departamento de Estado sobre la denegación de visa (en inglés).

De igual manera, si quieres obtener información general sobre el trámite de la visa para ingresar a Estados Unidos, lo más recomendable es consultar la página oficial del Departamento de los Estados Unidos-Oficina de Asuntos Consulares.

