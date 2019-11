Tiendas abarrotadas, gente arrebatándose prendas de ropa y descuentos insólitos, es lo que muchos imaginamos cuando escuchamos el término “Black Friday”. Este evento, que inaugura la temporada de compras decembrinas, se realiza en Estados Unidos el último viernes de noviembre, justo después de Acción de Gracias. Muchas tiendas, de todos los ámbitos, acostumbran lanzar grandes ofertas por un día entero, y miles de viajeros le han “agarrado el gusto” a surtirse de regalos en nuestro país vecino durante esa fecha.

Si tú también quieres aprovechar las promociones por primera vez, esto es lo que debes saber. Consultamos a representantes de turismo y expertos en la materia.



Los mejores destinos para Black Friday

Rubén Mora, director comercial de la agencia de viajes Mundo Joven, destaca cuatro destinos por su buena conectividad con México, gama de alojamiento y oferta: Los Ángeles, San Antonio, Miami y Nueva York. Para él, la anticipación ideal para reservar vuelos es de tres meses, pues se trata de una semana muy específica y los precios suben.

Lee también: Qué es y cuánto cuesta usar el Cross Border Xpress para cruzar la frontera

Checamos con Google Flights cuánto te gastarías si quisieras reservar ahora. Para ir a Los Ángeles, lo mínimo son cinco mil 621 pesos, volando hacia Tijuana y cruzando la frontera a través del puente CBX (llegas desde San Diego, que también es popular como destino de compras). Hay vuelos a San Antonio desde siete mil 118 pesos, con una escala. El costo por viajar a Miami sería de cinco mil 547 pesos y, para ir a Nueva York, de 10 mil 596 pesos.

Además de Miami, Nueva York y Los Ángeles, el metabuscador Kayak recomienda la ciudad de Chicago, para la cual un vuelo en estas fechas puede costarte alrededor de ocho mil 771 pesos.

Foto: iStock



Qué tiendas visitar

Independientemente del destino que elijas, lo más común es acudir a un outlet, es decir, los centros comerciales donde las marcas de ropa venden sus artículos rebajados por ser de una temporada pasada o una línea económica. La cadena Simon es la más grande de Estados Unidos, y sus descuentos en temporada regular son de entre 25% y 65%.

Durante Black Friday, Rubén Mora ha visto descuentos de hasta 70% y 90% en outlets.

Foto: Simon Travel

Gaby Gómez, autora del blog “Moda Capital”, explica que en un outlet puede haber varios tipos de tiendas: las boutiques que pertenecen a una sola marca de lujo, como Michael Kors o Coach, y los comercios que agrupan muchas marcas en un solo espacio. Entre estos últimos, hay opciones para diversos presupuestos, desde almacenes exclusivos, como Saks Fifth Avenue, hasta tiendas realmente muy económicas.

Las boutiques de lujo tienen descuentos pequeños y no son tan concurridas, mientras que las tiendas económicas presentan promociones más atractivas. Gaby recomienda elegir un outlet que ofrezca ambas opciones para obtener mayores posibilidades de compra.

Foto: iStock

Lee también: ¿Conviene ir al Black Friday?

La cadena Simon creó una membresía gratuita llamada VIP Shopper Club, la cual da acceso anticipado a las promociones. En los outlets de Texas existe otra ventaja para ahorrar en tus compras: las oficinas de devolución de impuestos, que se aplican a los visitantes extranjeros. Las grandes tiendas departamentales, como Macy’s o Neiman Marcus, son otra gran opción, dice Mauricio González, representante de Houston en México. También hay buenas ofertas en Best Buy y Target.

Chris Heywood, vicepresidente ejecutivo de comunicaciones de NYC & Company, sugiere que en la Gran Manzana le des preferencia a los comercios locales: tiendas pequeñas con productos auténticos y a buenos precios. Los encuentras en plena calle, en barrios como West Village y el Lower East Side.

Foto: iStock

Lo mismo opina Edna J. Gutierrez, gerente de relaciones públicas de San Diego Tourism Authority. Para hallar comercios auténticos en esta ciudad, visita los barrios de North Park, South Park, Little Italy y La Jolla Village.

En Miami, el centro comercial Sawgrass, Lincoln Mall y la Avenida Collins son algunos de los sitios recomendados por Angie Cabral, directora asociada de ventas en el hotel Washington Park. Domingo Velasco, director del Hotel Celino South Beach, agrega el Dolphin Mall e International Mall como buenas opciones para el mercado latino. Si buscas artículos más exclusivos, está el Bal Harbour Shops, mucho menos concurrido.



Tips para ahorrar más

1. Acude a las tiendas que te interesan desde el jueves por la tarde, aconseja Gaby Gómez. Desde ese momento comienzan a aplicar descuentos, aunque las tiendas no lo anuncien.

2. No llegues a “curiosear”, pues tu día de compras no será productivo. Planea qué artículos te interesan y qué tiendas visitarás, recomienda Angie Cabral. Muchos negocios otorgan cupones a través de sus sitios web o avisan previamente qué ofertas tendrán. Como lo harías en México, revisa con anterioridad los precios de los artículos que te interesan, para saber si realmente te conviene comprar. "Las ofertas pueden variar mucho dependiendo de donde vayas y el artículo que busques, pero en general no todas valen la pena, ya que en días normales se pueden conseguir a precio parecido", explica Angie.

3. Busca las secciones marcadas como clearance. Son los saldos o prendas de varias temporadas atrás, en las cuales se aplica un descuento sobre otro.

Foto: iStock

4. Por la mañana, dale preferencia a las tiendas departamentales, al estilo de Macy’s o Nordstrom, recomienda Edna J. Gutierrez. La razón: sus descuentos se van acabando conforme pasa el día. Después, visita los outlets, con promociones todo el día.

5. En los outlets hay centros de información para visitantes. Acércate a pedir recomendaciones, pues muchas veces regalan cuponeras adicionales, de acuerdo con Gutierrez.

Foto: iStock

6. No te desanimes si no te vuelves “comprador experto” durante el Black Friday. Al día siguiente se realiza el Small Business Saturday, con promociones en negocios locales.

7. Antes de comprar los vuelos, checa si la tarifa aérea contempla el equipaje documentado. No te conviene mucho ahorrar en ropa si vas a gastar de más para transportarla a casa.

Lee también: Houston: bares, museos y paseos después de las compras