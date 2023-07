Uno de los 10 parques urbanos más grandes del mundo se encuentra en el distrito de Manhattan en la ciudad de Nueva York.

De zona pantanosa se transformó en un icono y en uno de los atractivos más visitados no solo de Estados Unidos, sino de todo el orbe. En 1963 fue declarado ‘lugar histórico nacional de Estados Unidos’.

Curiosidades de Central Park en números

Cuenta con 3.41 km cuadrados de superficie. Se dice que Central Park es más grande que el principado de Mónaco, pero no le gana a nuestro Bosque de Chapultepec, que mide más del doble. Corre desde la calle 59 hasta la 110, y se extiende entre la Quinta Avenida y Central Park West.

USA, New York, Central Park aerial view from the airplane

Mide 4 km de longitud.

Tiene 800 metros de ancho.

4 millones de árboles y arbustos cohabitan en el parque

Contiene 7 lagos artificiales

Encontrarás alrededor de 50 puentes y arcos

Un parque decimonónico con rocas glaciales

Este terreno era algo escarpado y pantanoso. Inmigrantes y afroamericanos ocupaban esta área, pero fueron desalojados para desarrollar un espacio verde en una ciudad atiborrada de edificios y caos. Su trazo y diseño que, por cierto, están inspirados en los jardines ingleses y franceses, comenzó en 1857. Prados, lagos y cascadas son artificiales, salvo las rocas enormes que se remontan a la era de la glaciación.

20 años tardó en construirse

38 millones de visitantes atrae al año.

Entre su fauna, se han contabilizado 275 especies de aves

Foto: Ahmer Kalam. Unsplash

Castillo Belvedere

‘Belvedere’ es un término italiano utilizado en arquitectura que significa 'bella vista'. Este minicastillo de granito con una mezcla de estilos —gótico, románico y victoriano— y edificado sobre una elevación, alojó en el pasado el observatorio meteorólogo de EEUU; ahora es un centro de visitantes y un mirador. Cuenta con una tienda de souvenirs y audioguías en español.

Foto: Zane Lindsay. Unsplash

Cuántas estatuas hay en Central Park

Treinta estatuas decoran los caminos, fuentes, monumentos y rejas de Central Park. Una de las más fotografiadas es la de Alice in Wonderland, aunque su nombre oficial es Margarita Delacorte Memorial. La estatua de Alicia en el país de las maravillas (1959), acompañada por el Sombrerero Loco, el gato Cheshire y el conejo blanco, es el homenaje de un millonario neoyorquino a su esposa fallecida, admiradora de Lewis Carroll. Fue diseñada para que los niños pudieran treparse en las figuras.

Foto: Istock

Pero hay muchas estatuas más: el Monumento de las pioneras de los derechos de las mujeres que fue develado en 2020, la de Hans Cristian Andersen, la William Shakespeare, la estatua del perrito Balto...

La terraza y la estatua de Bethesda

La fuente de Bethesda es el corazón de Central Park y su máximo emblema, se dice. Incluso hay quienes se atreven a decir que es la fuente más fotografiada del planeta, después de la Fontana di Trevi en Roma.

El nombre de la estatua es el Ángel de las Aguas, obra de 1873 realizada por una mujer, Emma Stebbins. La pieza conmemora la llegada del agua potable a Nueva York.

Se encuentra a orillas de The Lake (el lago central), muy cerca del puente Bow y enfrente de la terraza Bethesda que une el lago con The Mall.

Foto: Spurekar. Flikr

Debajo de esta hay un hermoso pasaje con arcos tallados y bellos azulejos, siempre animado por algún músico callejero.

Qué es The Mall en Central Park

Es un sendero de olmos, el único camino recto del parque. Del lado sur, se transforma en el Literally Walk, un paseo flanqueado por estatuas de escritores.

Teatro en verano

'Shakespeare in the Park' es uno de los eventos anuales más importantes del parque. Se programa precisamente en verano. En su temporada 61, presenta Hamlet, interpretada por The Public Theater. Estará hasta el 6 de agosto. La obra está dirigida por Kenny Leon, ganador de un premio Tony. Es gratuito. Sede: Delacorte Theater.

Foto: Istock

The Loeb Central Park Boathouse

El icónico y elegante restaurante de los años cincuenta, así calificado por la guía oficial de turismo de la ciudad, NYC, reabrirá este verano, tras cerrar en 2022 debido a una renovación multimillonaria. Se encuentra a orillas de The Lake, el segundo lago más grande del parque. Su nuevo menú ofrecerá especialidades de mar y tierra. Tiene un bar y un café.

Imagine

Strawberry Fields es una especie de santuario dedicado a John Lennon. En el suelo se encuentra un mosaico con la palabra 'Imagine', el título de una las canciones más entrañables del talentoso exbeatle. Este memorial se encuentra frente al edificio Dakota, al otro lado de calle, en cuya entrada asesinaron al ídolo de muchos.

Foto: Istock

Qué tours hay en Central Park

No dudes en contratar algún tour privado o en grupo reducido. En la compra de tu New York Pass , te incluyen un tour gratis de dos horas sobre las películas y series de tv que se han grabado en Central Park .

, te incluyen un de dos horas sobre las películas y series de tv que se han grabado en . En getyourguide.es también puedes reservar otros paseos en bici, bicitaxi o en scooter, así como tours temáticos, como el de los secretos del parque. Los hay desde 35 dólares.

En el sitio del parque (centralparknyc.org), igualmente puedes elegir alguno de sus más de 10 tours oficiales desde 25 dólares por persona.

Foto: Istock

Apadrina una banca de Central Park

¿Sabías que puedes ‘adoptar’ una de las más de 10 mil bancas que hay por todo el parque? La organización The Central Park Conservancy lanzó, en 1986, el programa Adopt-A-Bench para costear su mantenimiento.

Después de pagar unos 10 mil dólares te harás acreedor a un certificado y tu banca tendrá una placa con tu nombre y alguna frase de tu elección. Podría ser un ‘bonito’ detalle de cumpleaños, de aniversario o para rendir homenaje a un ser querido, aseguran desde la organización.

Más de siete mil bancas ya han sido apadrinadas.

Para que te ubiques

¿Sabías que las farolas de Central Park están numeradas para que sepas en qué calle adyacente de Manhattan estás ubicado?

