Si te gusta la adrenalina y eres fanático de andar en ‘bicla’, estas bicicletas aéreas son una gran opción si es que buscas darle un toque aún más emocionante a las rodadas. Se ubican en distintos puntos de México, ofreciendo experiencias únicas.

Algunas pasan por encima de la exuberante Huasteca, por una barranca semiárida en Hidalgo, en medio de cavernas, manglares y la selva maya o hasta dentro de un edificio de la jungla de concreto. ¿Te animas a pedalearlas?

Sky Bike en la Cascada de Micos, en la Huasteca

Comenzamos nuestra aventura por las alturas en la Huasteca potosina. En esta idílica región de corrientes de agua color turquesa, se encuentra la cascada de Micos, el escenario de la Sky Bike, una bicicleta aérea perteneciente al parque de aventuras Adventureland Micos.

Foto: Adventureland Huasteca

Realiza un trayecto de 225 metros de ida (y otros 225 de regreso) a una altura aproximada de 80 metros con la caída de agua debajo de tus pies y algunos cerros frente a tus ojos. Si no sabes andar en bici no te preocupes, pues está calibrada a dos cables con arneses… eso quiere decir que no perderás el equilibrio.

Para esta experiencia es necesario contratar un paquete que incluye otras actividades del parque. Hay desde $950 pesos por persona que incluye dos tirolesas. Hay otro más de $1,050 que da acceso a un puente colgante y tres tirolesas. Más información en adventureland.mx o a los teléfonos (55) 4362 0477 y (55) 3696 8597.

Sky Bike Quad de Xilitla, en la Huasteca

Continuamos en la bella Huasteca, pero ahora nos situamos en otro parque: el Adventureland Xilitla. Si no te fue suficiente con la Sky Bike anterior, te presentamos la Sky Bike Quad… para aquellos que necesitan envalentonarse en compañía de otra persona.

Foto: Adventureland Huasteca

La Sky Bike Quad no cruza ríos ni cascadas, sino un pequeño pero bonito cañón entre dos montañas forradas de vegetación. Otra diferencia es que es para dos ocupantes, ya que es una especie de cuatriciclo y, además, es más larga, con 380 metros de recorrido (más la vuelta) y a 200 metros de altura.

También es necesaria la contratación de paquetes para poder hacer uso de esta bicla. $950 por persona e incluye dos tirolesas y un puente colgante; o por $1,100 que te permite disfrutar cuatro tirolesas y el puente. Visita adventureland.mx o a los teléfonos (55) 4362 0477 y (55) 3696 8597.

Bicicleta aérea en la Barranca de Metztitlán, Hidalgo

Dejamos la frondosidad de la Huasteca potosina y nos trasladamos hasta una calurosa zona semiárida de Hidalgo, perteneciente a la Reserva de la Biósfera Barranca de Metztitlán, muy cerca del nuevo pueblo mágico Metztitlán.

¿Te atreves a pedalear en las alturas?

En Ecoturistico Luna y Sol, ubicado en #Metztitlán #PuebloMágico podrás vivir esta aventura de manera segura y emocionante.

También te ofrece: Senderismo, visitas guiadas a cueva de murciélago, visita a manatiales, zona de acampar, entre más pic.twitter.com/wVOZHWwAGX — Hidalgo Travel (@HgoTravel) August 15, 2023

El Centro Ecoturístico Luna y Sol cuenta con esta bicicleta aérea que atraviesa el río Amajac a 50 metros de altura y en 250 metros de recorrido. Recomendamos pedalear lento, pues el paisaje es muy bonito por sus numerosos cerros, cactus, mezquites, nopales y biznagas.

El recorrido tiene un costo de $400 pesos por persona. Para reservar y pedir más informes, entra a Facebook ‘Luna y Sol’ o al teléfono (772) 200 1942.

Zip Bike en la Riviera Maya

Si lo tuyo no es el calor del interior del país y prefieres las altas temperaturas de la playa, la Riviera Maya tiene un increíble circuito de bicis aéreas. Para esta aventura, deberás ir al Parque Acuático Xel-Há, perteneciente a Grupo Xcaret.

Foto: Facebook 'Xel-Ha'

Este parque con una caleta natural y un sistema de ríos subterráneos, se ubica frente al Caribe. No solo podrás nadar en sus cenotes, cavernas y manglares, sino también dar un recorrido en bicicleta a través de estas maravillas. Sí, durante media hora pasarás a través de cuevas y la selva maya en una bici suspendida en el aire que alcanzará hasta los 7 metros de altura.

La entrada a Xel-Há es de $2,213 pesos por adulto y $1,660 para niños de 5 a 11 años. El Zip Bike no está incluido en tu boleto y tiene un costo de $866 pesos por persona. xelha.com/es

Bicicletas aéreas en Kinezis, cerca de CDMX

El recorrido aéreo lo terminamos en el área metropolitana de la CDMX. En el centro comercial Mundo E de Tlalnepantla, hace poco menos de un año inauguró un espacio que combina el entretenimiento, la diversión, aventura y el wellness: Kinezis.

Foto: Kinezis

Cuenta con más de 40 actividades extremas, entre las que destacan un par de bicicletas suspendidas en el aire. La primera es una bici convencional anclada a dos cables, que recorre 80 metros a una altura de 11.5 metros; la otra opción es más ‘estilizada’, parecidas a las de Xel-Ha, pues irás casi recostado en un asiento mientras pedaleas. Esta última hace un trayecto más largo, de 140 metros.

La entrada a Kinezis por un día tiene un costo de $499 pesos por persona. Aprovecha la promoción de su página web, donde la tienen en $459. Incluye acceso a las bicis y a todas las demás actividades. kinezis.com/es

