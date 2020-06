20 datos curiosos que debes saber de las jirafas en su día

¿Quién no ama a las jirafas? Aun la persona menos interesada en los animales sonríe cuando llega a verlas, y cuando somos niños, es uno de nuestros animales salvajes predilectos. Y¿cómo no? Su estatura los hace destacar de entre todos los demás, su pelaje tiene hermosas manchas, su cara es encantadora y a eso hay que sumar que son herbívoras y, por lo mismo, su existencia no supone ningún riesgo o peligro para los seres humanos que comparten con ellas su entorno.

Por estas y muchas otras razones, fue creado el Día Mundial de la Jirafa, un evento anual iniciado y promovido por la Fundación de Conservación de la Jirafa (GFC, por sus siglas en inglés), basada en Estados Unidos, Namibia, Kenia, Uganda y Alemania, que celebra al animal más alto del mundo, en el día (o la noche, dependiendo del hemisferio) más largo del año, el 21 de junio.

Pero su propósito no es solamente celebrar y recordar la existencia de estos hermosos y muy amados animales, la idea principal detrás de esta jornada es crear conciencia acerca de los retos que enfrentan. Al apoyar la difusión de este día dedicado a nuestras amigas las "jirafonas", ayudamos a su preservación, dado que, según datos de la misma GFC, solamente quedan 111 mil ejemplares silvestres.

Estas alarmantes cifras provocaron que hayan pasado a formar parte de la lista roja de especies vulnerables a la extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UINC por sus siglas en inglés), desde 2016.

En los últimos 30 años, el número total de jirafas se ha reducido ¡30%! y, probablemente hasta 90% en lo que va del siglo. Por este motivo, alrededor del mundo, zoológicos, ONGs, gobiernos, empresas, instituciones y organizaciones en pro del medio ambiente, realizan eventos en este día para apoyar en el cuidado de estos inusuales animales en África.

En este 2020, el Día Mundial de la Jirafa está dedicado a recaudar fondos para el proyecto Operación Twiga V, una locación dependiente de la Reserva de Vida Salvaje Pian Upe, en Uganda, con el fin de ayudar a preservar a las jirafas nubias.

Algo padre es que en este día tú puedes ayudar a la necesaria protección de las jirafas si posteas en cualquiera de tus redes sociales una selfie en la que imites la pose de una jirafa o postees la foto de una jirafa pintada, horneada, de papel, etcétera, etiquetando a @giraffeconservationfoundation en Facebook; @giraffe_conservation en Instagram y a @save_giraffe en Twitter, con los siguientes hashtags en cualquiera de los tres casos: #GiraffeConservationFoundation, #WorldGiraffeDay, #WorldGiraffeDay2020, #OperationTwiga5, #StickYourNeckOutForGiraffey #StandTallForGiraffe.

Y para que sepas un poco más de ellas y te den ganas de involucrarte en su conservación, aquí tienes 20 datos curiosos relacionados con ellas:



(Foto: Peakpx.com)

1. Las jirafas los mamíferos más altos del mundo; solamente sus patas llegan a medir 1.80 metros, más que muchos humanos. En promedio llegan a medir 5 metros de estatura, es decir, son dos veces y media más altas que Michael Jordan. Pueden llegar a medir hasta 6 metros.

2. Se encontraban originalmente en casi toda África, pero, actualmente, ya están extintas por lo menos en 7 países: Burkina Faso, Eritrea, Guinea, Mali, Mauritania, Nigeria y Senegal.

3. Una jirafa silvestre vive en promedio unos 25 años. Puede sobrevivir unos cuantos más si está en cautiverio.



(Foto: Pxfuel)

4. Sus manchas funcionan principalmente como camuflaje, pero también son un sofisticado sistema que les ayuda a mantener la temperatura corporal ideal en todo su largo cuerpo.

5, Al igual que los humanos y sus huellas digitales, ninguna jirafa tiene el mismo patrón de manchas que otra.

6. Actualmente, hay jirafas silvestres en 21 países de África: Kenia, Tanzania, Zambia, Ruanda, Chad, República Central de África, Camerún, Congo, Sudán, Sudán del Sur, Etiopía, Uganda, Somalia, Namibia, Botswana, Nigeria, Angola, Sudáfrica, Zimbabwe, Senegal (se repoblaron artificialmente) y Mozambique.



(Foto: Zoos Now para Pixabay)

7. Sus pezuñas miden 30 cm de diámetro, lo mismo que el plato más grande de una vajilla.

8. La NASA ha estudiado el funcionamiento de los vasos sanguíneos de sus patas para aplicar este conocimiento a los trajes de los astronautas.

9. El corazón de una jirafa pesa unos 11 kilos, es el más grande de todos los mamíferos de tierra. Y tiene que serlo, pues se encarga de bombear 60 litros de sangre por minuto.



(Foto: Pavel Shyskouski para Commons)

10) Comen aproximadamente ¡35 kilos! de plantas diariamente, pasan la mayor parte del día comiendo y su platillo favorito son las hojas de acacia, que el resto de los animales casi no tocan porque tienen muchas espinas.

11) Una jirafa puede llegar a galopar hasta a ¡60 kilómetros por hora!



(Foto: Ralph Daily para Commons)

12. El 50% de los bebés no sobreviven al primer año, a pesar de los esfuerzos de sus madres por defenderlos de ataques de leones, leopardos, hienas y perros salvajes.

13. Los bebés pueden ponerse en pie, más o menos, a la hora de haber nacido; y, más o menos a la semana de edad, empiezan a comer plantas.

14. Nacen con los cuernos pegados al cráneo; en ese momento son flexibles para evitar hacer daño al nacer. Poco después se enderezan y se van solidificando y adheriendo al cráneo para tomar su aspecto definitivo. Algunas veces los machos pelean con ellos.



(Foto: Tambako the Jaguar para Flickr)

15. El cuello de las jirafas es demasiado corto para llegar al suelo. Para poder agacharse a beber, tienen que abrir o doblar las patas y así lograr bajar lo necesario.

16. Solo beben una vez cada cierto número de días. Incluso si están cerca de una fuente de agua, no la prueban. La mayoría del agua que necesitan la obtienen de las plantas que comen.

17. Pasan la mayor parte de su vida de pie; duermen y dan a luz paradas.



(Foto: William Warby para Flickr)

18. Su lengua es uno de sus rasgos más distintivos: es azul-morada y puede medir ¡hasta medio metro!

19. Hasta no hace mucho, se pensaba que no emitían sonidos, pero hoy se sabe que eso es falso. Hacen todo tipo de ruidos, el más distintivo es una especie de silbido que suena como una flauta.

20. Solo necesitan dormir de ¡5 a 30 minutos en un periodo de 24 horas! Durante el día toman varias siestas que duran de 1 a 2 minutos y con eso es más que suficiente.



(Foto: Jake para Flickr)

Desayuno con jirafas

Y si ya te enamoraste de estos animales y quieres conocerlos aún mejor, hay un lugar donde puedes hacerlo muy de cerca. En el suburbio de Langata, en Nairobi, Kenia, existe un lugar muy singular. Se trata del hotel boutique Giraffe Manor, parte del grupo Safari Collection.

En esta propiedad de casi 5 hectáreas, que forma parte de una reserva natural de casi 60 hectáreas, la atracción principal son las jirafas Rothschild que vagan en los alrededores de la casa que alberga al hotel, la cual data de los años treinta del siglo pasado.

Ahí, las jirafas se pasean como Pedro por su casa por la mañana y en la tarde noche; y, con la esperanza de obtener alguna golosina, meten sus largos cuellos por las ventanas de la mansión para pedírsela a los huéspedes, quienes ya han sido equipados con nutritivos pellets vegetarianos para poder alimentarlas sanamente y que no vayan a meter las narices en sus hot cakes.

Y aunque el atractivo principal de este lugar es definitivamente la cercana convivencia con estos animales, especialmente a la hora del desayuno, hay muchas otras actividades disponibles; incluso de este hotel puedes partir a un clásico safari keniano.

Si eres amante de los animales, y de las jirafas especialmente, este lugar debe figurar en tu bucket list, sin duda. Eso, sin contar con que está calificado como uno de los lugares más instagrameables del planeta.

¿Quieres adoptar a una jirafa?

Para ayudar a mantenerlas sanas y salvas, puedes participar en un programa de adopción. Por un mínimo de 5 dólares mensuales o 50 anuales, puedes adoptar aquí a una jirafa, a cambio de lo cual puedes obtener: un link para imprimir tu certificado de padre adoptivo de una jirafa, un perfil de la personalidad de la que adoptaste, un reporte trimestral de las actividades de conservación de las jirafas de GFC, posters, folletería y un cuadernillo con datos divertidos, ¡anímate a ayudar a preservar a este hermoso animal!