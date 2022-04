16 cosas que puedes hacer en California y no sabías

Cuando piensas en California, Estados Unidos, hay atractivos que pasan inmediatamente por tu mente: Disneyland, el puente Golden Gate de San Francisco, el letrero de Hollywood, el observatorio Griffith y el Parque Nacional Yosemite, por mencionar ejemplos.

Sin embargo, al ser un estado tan grande, está lleno de experiencias y lugares para visitar que no se te ocurren a la primera, no conoces o no son tan sonados. Aquí te dejamos 17 de ellos.

1. Admira viñedos desde un tren

Foto: Wine Train

Una de las maneras más originales de conocer los famosos viñedos de Napa Valley es viajar a bordo del Wine Train. Este tren de pasajeros sigue un trayecto de 58 kilómetros y pasa varias bodegas reconocidas, ya sea que se trate de un tour panorámico o de visita a casas vinícolas.

Está compuesto por vagones restaurados de principios del siglo XX. Hay vagones panorámicos o es posible reservar experiencias gourmet a bordo. También hay tours al atardecer, para tomar increíbles fotos de los viñedos.

2. Conoce los árboles más altos del mundo

Foto: Visit California

Imagínate un árbol que puede alcanzar una altura de 113 metros (como un edificio de 35 pisos) y tiene un tronco con 7 metros de ancho. Los bosques habitados por estos gigantes es lo que da fama al Parque Nacional Redwood, al norte de California.

En el parque crece una especie conocida como secuoya roja, cuyos ejemplares viven hasta por 2 mil años (aunque regularmente alcanzan la edad de 600 años).

Hay 322 kilómetros de rutas para disfrutar en Redwood; se practica senderismo, ciclismo, camping y se ofrecen paseos a caballo.

3. Recorre una de las casas más siniestras del mundo

Foto: Wikimedia Commons. Lyla0724

¿Has escuchado sobre la casa que nunca terminó de construirse porque, se dice, su dueña seguía ampliándola para ahuyentar los espíritus que la atormentaban? Se llama Winchester Mystery House y está en San José, California.

Sarah Lockwood Pardee Winchester, la viuda y heredera del creador del fusil Winchester, perdió trágicamente a su hija y esposo debido a enfermedades; luego se mudó a esta casa, que se mantuvo en construcción de 1886 hasta 1922, año de la muerte de Sarah. Hay varias leyendas que explican su excentricidad, pero nunca sabremos por qué decidió llenar su casa de pasillos laberínticos, escaleras que no llevan a ningún lado y puertas que conducen al vacío.

En un principio, la casa tenía 8 cuartos. Ahora tiene 160 cuartos, 10 mil ventanas y 2 mil puertas, entre otras curiosidades.

Aquí se llevan a cabo tours guiados.

4. Tómate una foto en un mirador que parece papa frita

Potato Chip Rock es, literalmente, una piedra muy delgadita que sobresale de una montaña; como su nombre indica y como ya te dijimos, tiene la forma de una papa frita gigante.

Este lugar se ha vuelto famoso en Instagram y es el punto más famoso del sendero Mr. Woodson, a poco menos de una hora de San Diego. La ruta de senderismo toma unas 3 horas de subida y otra hora más bajando entre enormes rocas que también llamarán tu atención.

5. Conoce cómo nació Snoopy

La ciudad de Santa Rosa fue el hogar de Charles M. Schulz, creador de las tiras cómicas de Peanuts, durante gran parte de su vida. Por eso en esta ciudad de California hay un museo dedicado a la vida y obra de Schulz.

Puedes ver una recreación exacta del taller donde fueron creados Charlie Brown y Snoopy, además de aprender sobre la labor de un caricaturista y ver la mayor colección de arte relacionado con Peanuts del mundo.

6. Escucha la música del océano

Foto: Visit California

En un muelle de la Bahía de San Francisco se encuentra la escultura Wave Organ, cuyo atractivo es que produce sonido con ayuda de las olas.

Esta instalación de arte hecha de granito y mármol contiene 25 pipas a diferentes elevaciones; con el impacto de las olas se crean melodías. Funciona mucho mejor cuando la marea es alta.

Ha estado ahí desde 1986 y es obra de los artistas Peter Richards y George González.

7. Haz un safari en tirolesa

Asociado con el Zoológico de San Diego (uno de los más grandes e importantes del mundo), San Diego Zoo Safari Park se caracteriza por su hábitat de sabana y sus recorridos a bordo de vehículos. Pero lo que más llama la atención de este lugar es su Flightline Safari, un circuito rápido de 2 tirolesas que te permiten apreciar la fauna.

En el recorrido, que abarca aproximadamente 1 kilómetro, puedes ver jirafas, rinocerontes y otras especies; la tirolesa pasa a 40 metros sobre el suelo.

8. Conoce las criaturas que viven en lo más profundo del océano

Foto: Monterey Bay Aquarium

Las regiones más profundas de los océanos, que en su mayoría siguen sin explorarse y no pueden ser visitadas por ningún ser humano, están habitadas por animales tan extraños como interesantes: desde medusas transparentes que brillan en la oscuridad, hasta crustáceos enormes.

En el Acuario de la Bahía de Monterey, en la ciudad del mismo nombre, se estrenó una exhibición temporal dedicada a estos seres. Algunas de las especies mostradas nunca han sido exhibidas en otros lugares.

Hay boletos disponibles hasta septiembre.

9. Sé piloto por un día

A solo 5 minutos de Disneyland, en la ciudad de Anaheim, se localizan los simuladores de vuelo de Flightdeck. Esta empresa te muestra qué se siente ser un piloto de combate o de aviación comercial; en este último caso, utiliza como base una aeronave Boeing 737, una de las más populares del mundo.

Ofrece experiencias de 30, 60 o 90 minutos, para las cuales no es necesario tener experiencia previa.

10. Relájate en un spa dentro de una cava

En el hotel The Meritage de Napa Valley, se instaló un lujoso spa al interior de una cava, bajo los viñedos. En este lugar se aplican tratamientos no solo tradicionales sino con productos a base de vino: masajes, faciales y exfoliaciones completas.



11. Tómate una foto en la fuente de Friends

Foto: Warner Bros Studio Tour

El Warner Bros Studio Tour, en la ciudad de Burbank (muy cerca de Los Ángeles) es una experiencia de ensueño para todos los fans de Friends. Es posible tomarte una foto en la fuente original donde se grabó la secuencia de créditos iniciales para la serie, y en el set real del Central Perk.

También se creó una cafetería real que está totalmente basada en el Central Perk, y hay algunas recreaciones del “departamento de Monica”.

Si te gusta The Big Bang Theory, amarás saber que el set original del apartamento de Sheldon y la cafetería de Caltech se pueden visitar.

El tour también incluye un paseo por el área de backlots (áreas de exteriores que se usan como fondo en cine y televisión) que se usaron para programas como Gilmore Girls y Pretty Little Liars.

12. Visita una espectacular cueva marina

Foto: San Diego Tourism Authority

En la costa de Sunset Cliffs, cerca de San Diego, hay una inmensa cueva de arenisca con el techo colapsado, que se antoja para ir a tomar fotos o simplemente impresionarte con el hecho de que la naturaleza creó este paisaje.

Lo más seguro es verla desde arriba pero, si te toca la suerte de visitar cuando la marea está realmente baja, es posible entrar a la cueva.

Existe el rumor de que esta cueva era usada en el contrabando de ron durante la Prohibición.

13. Visita los túneles de Los Ángeles

¿Sabías que la ciudad de Los Ángeles tiene un sistema de túneles subterráneos de servicio? Son aproximadamente 17 kilómetros de caminos bajo las calles, que hace más de 100 años fueron usados principalmente como vialidades (aún no había autopistas). Algunos datan del siglo XIX, pero muchos de los túneles ya estaban abandonados para los años veinte del siglo pasado, dice el sitio web The Travel.

Durante la Prohibición, cientos de bares speakeasy se establecieron entre los túneles. También se dice que fueron usados alguna vez por la policía para transportar prisioneros y por los bancos para llevar grandes cantidades de dinero, además de que hay historias relacionadas con la mafia.

Oficialmente están cerrados al público, pero es posible entrar desde un elevador en una oficina gubernamental en Temple Street.

14. Conoce al hombre detrás de Mickey Mouse

Muy cerca de la escultura Wave Organ (de la cual hablamos anteriormente), se encuentra el Walt Disney Family Museum. Básicamente, se trata de una mirada a detalle de la vida y obra del hombre que dio origen a una de las empresas más poderosas en el mundo del entretenimiento: desde su niñez en Missouri e inicios como dibujante, hasta la creación de Mickey Mouse y las primeras películas animadas de Disney.

También puedes ver cómo se gestó el parque temático Disneyland.

15. Descubre las piedras que se mueven solas

Foto: Wikimedia Commons.

The Racetrack Playa es uno de los sitios más remotos del Parque Nacional Death Valley. Pero también aguarda uno de sus mejores “misterios”: las piedras que se mueven solas.

En la superficie del lago seco que compone The Racetrack Playa, hay cientos de piedritas que dejan tras de sí un trazo que evidencia su distancia recorrida, aunque no hay ninguna inclinación que las haga moverse.

Los científicos descubrieron que estas piedras han logrado “caminar” más de 450 metros de distancia, y se mueven cada dos o tres años. No todas avanzan lo mismo ni a la misma velocidad, y tampoco siguen el mismo rumbo. Algunas de estas rocas viajeras pesan más de 300 kilos.

Varias teorías han tratado de explicar el fenómeno, pero, en 2013, el investigador Richard Norris y su equipo del Instituto Scripps de Oceanografía, por fin descubrieron que en cierta época del año, después de una esporádica lluvia, se forma un espejo de agua de unos cinco milímetros de grosor sobre la superficie. En la noche, al bajar la temperatura dramáticamente, el agua se convierte en una lámina de hielo. Cuando la temperatura se eleva nuevamente durante el día, esa capa comienza a derretirse, lo cual provoca el libre deslizamiento de las piedras, con la ayuda del viento que en The Racetrack alcanza los 50 km/h.

16. Recibe un Oscar

¿Has fantaseado con recibir un Oscar alguna vez? En el Museo de la Academia, en Los Ángeles, ya puedes vivirlo al menos por unos minutos. El museo tiene un simulador que te permite subir al escenario del Dolby Theatre para recibir tu estatuilla; incluye audio inmersivo, escuchas cómo dicen tu nombre y todo. Como souvenir, te puedes llevar un video de tu discurso.

El museo cuenta la historia de la cinematografía estadounidense y tiene una gran cantidad de objetos antiguos, como cámaras de principios del siglo XX, e icónicos como los zapatos de Dorothy en El Mago de Oz de 1939. También puedes aprender sobre las herramientas empleadas en tecnologías como el stop motion.



