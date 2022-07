10 tips de sobrecargos para hacer tu vuelo más cómodo y fácil

Tal vez tú viajes con frecuencia, pero sin duda una persona que se dedica a moverse en avión gran parte del día y todos los días puede contarte una cosa o dos sobre cómo hacer tus vuelos más placenteros, tranquilos y cómodos. Por eso hoy reunimos algunos tips de sobrecargos para que aproveches en tus próximas vacaciones.

1. Según testimonios de sobrecargos recogidos por el sitio web The Travel, una de las primeras cosas que debes considerar a la hora de elegir tu outfit para el vuelo es usar capas. Tanto los aeropuertos como los aviones suelen ser fríos y durante tu travesía vas a encontrar variaciones de temperatura por el destino que visitas, por los momentos en que te agites y por el aire acondicionado.

Siempre es mejor poder añadir o quitar capas: lleva una camiseta, suéter y una chamarra más calientita, por ejemplo.

2. La usuaria de TikTok y sobrecargo @xoblondevoyage recomienda que siempre reserves el vuelo más temprano posible. No porque sea muy placentero levantarte a las 3:00am para llegar al aeropuerto antes de las 5:00am, sino por lo siguiente: mientras más temprano llegues, más oportunidad tienes de que te asignen otro vuelo si algo sucede (como un retraso, sobreventa o cancelación).

3. Con base en consejos de sobrecargos, el sitio web Fodors recomienda que siempre compres una botella de agua antes de abordar, pues la atmósfera de la cabina, la temperatura y los cambios en altitud pueden ser muy deshidratantes. Por supuesto que los sobrecargos suelen llevar agua embotellada, pero también es posible que se termine durante el vuelo. Y, desde hace varios años, diversos medios han documentado que no es recomendable tomar el agua que en los aviones se utiliza para el café.

¿Por qué no es recomendable? Como lo explica el sitio web Simple Flying, esta agua se almacena en tanques que viajan a bordo del avión y se utilizan para suministrar tanto para las bebidas calientes (té y café) como para los baños. Estos tanques pueden pasar periodos de tiempo sin limpiarse, permitiendo que se almacenen bacterias en el fondo.

Un sobrecargo le dijo al sitio web The Points Guy que la información sobre estos tanques era cierta.

4. La tiktoker @katkamalani tiene un tip para evitar pagar tarifas extra de equipaje cuando tu maleta documentada sobrepase el peso permitido.

Llévate siempre una funda de almohada, como las que usas en tu casa. Si te excedes en el peso, saca cosas de la maleta y rellena con ellas la funda. Así evitas los cargos de la aerolínea y tienes una almohada extra.



Otro consejo de @katkamalani a la hora de guardar tus cosas son los cubos para empacar o packing cubes. Se trata de bolsas pequeñas y ligeras que sirven para organizar tu equipaje y aprovechar mejor el espacio. Se compran en conjuntos de diferentes colores o tamaños versátiles.

Existen cubos para empacar y cubos de compresión. Para guardar más cosas en un espacio pequeño y viajar sin pagar equipaje de mano, te recomendamos los cubos de compresión. Como lo explica The Points Guy, este tipo de cubos no permiten que tus prendas de ropa mantengan el aire, comprimiéndolas. Un paquete con 3 te cuesta 549 pesos en Amazon.

5. Para la sobrecargo y youtuber creadora del canal Fly With Stella, no usar maquillaje es uno de sus primeros tips. La razón de nuevo tiene que ver con la deshidratación en una cabina de avión; en cuestión de un rato tu piel absorberá cualquier maquillaje y no solo se verá raro, sino se sentirá peor. En su lugar, ponte mucho humectante.



6. La sobrecargo y tiktoker @amandanicole dice que, si para ti la turbulencia es un problema mayor porque te mareas o te da mucho miedo, te sientes lo más cerca posible de la parte delantera del avión (sin tener que pagar un boleto de clase business necesariamente, por supuesto.

No es que en la parte delantera no se sienta la turbulencia pero, de acuerdo con la influencer, resulta menos severa en esa zona.

El sitio web Bustle recomienda que, en lugar de los asientos al frente, elijas un lugar que se encuentre a la altura de las alas, en la parte central. El portal Simple Flying también sugiere la parte fronta, así como @amandanicole. Eso sí, todos coinciden en que evites la parte trasera.

7. La usuaria de TikTok @wonderfullyale tiene una lista pequeñita de artículos que puedes conseguir en Amazon y que para ella resultan imprescindibles a la hora de viajar.

-Un organizador de cables para llevar tus cargadores, baterías y audífonos sin enredar. Una bolsita organizadora portable te cuesta desde 219 pesos en Amazon México.

-Soporte para cubrebocas. Es una estructura flexible que se coloca por dentro de tu cubrebocas (oculto del exterior) y permite que la mascarilla no te quede tan pegada al rostro para que respires mejor o no la manches de maquillaje, sin comprometer la seguridad sanitaria. Lo consigues por 200 pesos.

-Un paquete de laminitas de jabón para manos, para esos momentos en que no puedas lavarte bien en el aeropuerto o avión. Te cuestan desde 265 pesos.

La youtuber Kat Nesbitt también tiene un artículo esencial: correas de equipaje tipo J-hook para que tu maleta más pequeña o bolsa de mano quede unida a tu maleta de ruedas y solo tengas que jalar una cosa. Este sencillo producto, que puedes comprar por 365 pesos, te puede quitar mucho peso del brazo. Uno te puede costar 365 pesos.

8. Un grupo de sobrecargos le dijo al sitio web Smarter Travel que durante los vuelos es mejor limitarse a beber agua y olvidarse de las bebidas con gas porque solo te harán sentir inflamado, pesado e incómodo.

Por otro lado, el alcohol contribuye a tu deshidratación y te puedes sentir aturdido con mucha facilidad.

9. La youtuber Kat Nesbitt sugiere usar la app Flightaware para estresarte menos por temas como retrasos o cancelaciones.

Esta plataforma se dedica a rastrear vuelos y, básicamente, te dice dónde está tu avión y si se encuentra retrasado.

10. La tiktoker @xoblondevoyage cuenta en uno de sus videos que, para un viaje con escala, consideres un tiempo de mínimo 2 horas entre un vuelo y otro. Esto es para que no vayas corriendo por el aeropuerto ni te estreses por alcanzar a abordar tu siguiente avión; 30 minutos no es suficiente y una hora puede ser muy apretado.

Para conexiones internacionales, la influencer recomienda 3 horas.

