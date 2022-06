10 cosas que los empleados de cruceros odian de su trabajo

Formar parte de la tripulación de un crucero es uno de esos empleos que más llama la atención de quienes amamos los viajes. ¿La razón? Simplemente pensar que podrías recorrer diversos destinos del mundo por varios meses sin tener que pagar boletos de avión ni hoteles.

Pero, como todo, trabajar en un crucero tiene sus grandes desventajas. Hoy hicimos una pequeña recopilación de las cosas que los empleados de los barcos llegan a odiar.

1. La carga de trabajo

Al parecer, esta es una de las principales quejas entre quienes trabajan en barcos. El canal de YouTube The Shiplife es uno de los lugares donde hablan al respecto; su creador, un extrabajador de cruceros, dice que hay quienes laboran 7 días a las semana, hasta 12 horas donde no se considera tiempo extra.

La dueña del canal de YouTube Cruising as Crew, quien ha trabajado en distintos cruceros, cuenta que en este tipo de empleos no hay días libres completos. Sí existe un límite de horas que laboras y hay días en los cuales te toca trabajar muy poco, pero diario “estarás trabajando en algún punto”.

Ahora imagínate hacer eso por unos 6 meses.

Foto: iStock

2. Estar lejos de casa

Suena obvio que, para trabajar en un crucero, debes estar dispuesto a pasar muchos meses fuera de casa. Sin embargo, sigue siendo uno de los principales problemas para los miembros de la tripulación. Así lo contó Casey Hare, representante de Recursos Humanos en barcos, en la plataforma Quora.

Mientras los oficiales tienen contratos que duran de 10 semanas a 6 meses, muchos otros miembros de la tripulación trabajan por 8 o 10 meses antes de volver a ver a su familia. Esto es duro, especialmente para quienes están casados o tienen hijos.

El internet en los barcos es lento, lo cual dificulta la comunicación.

3. Los cuartos

Si has reservado una cabina convencional dentro de un crucero que no sea de lujo, sabras que los dormitorios no se caracterizan por ser enormes. Ahora debes saber que las condiciones pueden ser un poquito más difíciles para la tripulación.

Angela, una diseñadora de imagen, reveló al sitio web Refinery29 que cuando ella trabajaba en un crucero tenía derecho a dormir en una cabina para huéspedes, pero debía cambiarse de lugar cada semana. Aun así ella era una de las personas más privilegiadas, porque había quienes compartían cuarto hasta con 3 personas.

Katie, una bailarina, también mencionó a Refinery29 que lo más difícil del empleo era sentirse recluido en cabinas muy pequeñas y sin ventanas.

En una publicación de la plataforma Reddit, el usuario “Tilted Axis” contó que los dormitorios pueden medir menos de 5 metros cuadrados y la gente muy alta tenía que dormir encogida. Además, las duchas eran tan pequeñas que al bañarse la cortina se pegaba constantemente a su cuerpo.

Foto: Yiran Ding

4. Los simulacros

Si has viajado en crucero, seguramente ya estás familiarizado con los simulacros y muy probablemente los odias (como el resto del mundo). Es una actividad obligatoria al inicio de un viaje, donde cada viajero debe dirigirse a una cubierta y recibir instrucciones para casos de emergencia.

Al menos los turistas podemos aguantar un poco y divertirnos después, pero imagínate cómo sería repetir el simulacro cada semana. Esta es una de las cosas que el creador de The Shiplife odiaba sobre su trabajo, y lo describe como el momento en que “todos se amontonan como sardinas, te dan un chaleco e instrucciones que nadie va a recordar en realidad”.

5. Tiempos estrictos incluso en tu día libre

Para muchos, una de las mayores ilusiones de trabajar en un crucero es la idea de que podrás conocer destinos distintos sin gastar de más. El problema es que incluso cuando tienes días libres para pasear por un puerto, es obligatorio regresar a cierta hora, como explica el canal The Shiplife. Muchas veces esa hora es anterior a la de los huéspedes.

A veces ni siquiera puedes bajar del barco para conocer el puerto, sino debes quedarte a bordo por si hay alguna emergencia.

Foto: iStock

6. Las tormentas

El tamaño y la tecnología de los barcos hoy en día provocan que muchas veces olvides que estás en altamar. Sin embargo, hay tormentas de las cuales estarás muy consciente cuando eres parte de la tripulación, como cuenta la creadora de Cruising as Crew.

No es el hecho de que sientas miedo durante una tormenta, sino el trabajo extra. Por ejemplo, si estás en una perfumería del barco tienes que lograr mantener todos los frascos sin romperse, y lo mismo pasa en un restaurante o un bar lleno de botellas y copas. Tampoco se salvan quienes se encargan de limpiar las cabinas de huéspedes, pues es posible que muchas cosas se caigan y sea necesario ordenar de nuevo.

7. La comida

Joshua Kinser, un antiguo trabajador de cruceros, le contó al diario Daily Express que una de las cosas más difíciles era el tedio con respecto a la comida. “La comida que se sirve a la tripulación a veces puede ser tan apetecible como las algas que se enredan en las hélices de los barcos”.

En una publicación de Reddit, el usuario “Seastar321” platicó que “la comida de la tripulación es horrible a menos que te guste vivir de arroz hervido”.

8. La posibilidad de enfermarte

“Siempre que hay mucha gente en un espacio cerrado, éste se convierte en un caldo de cultivo para los gérmenes”, comentó la pianista Alissa al sitio web Refinery29. Aunque ella reconoce que la tripulación trabaja muy duro para mantener todo limpio, siempre hay gente que sube a los elevadores descalza o se asoma por detrás de las protecciones de vidrio para la comida.

Foto: Sandra Seitamaa

9. Las filas

Si quieres trabajar en un crucero, debes estar consciente de que pasarás mucho tiempo hacienda fila por usar instalaciones o servicios. Esto lo dice el canal de YouTube The Shiplife y la usuaria de Reddit “MirtaGev”, quien menciona que “nunca encontrarás una lavadora vacía a menos que acampes afuera de la lavandería por horas”.

10. La jerarquía

Para la usuaria de Reddit “SaraSmile416”, el sistema de clases a bordo de un crucero era “horrendo”. Había 3 clases de empleados, donde los oficiales eran quienes mejor comían y podían estar en diferentes áreas públicas, mientras otros miembros de la tripulación comían principalmente arroz y carne que no se utilizaba en otras áreas, según su testimonio.

