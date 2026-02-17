Si ya grabas videos con tu celular o cámara pero el audio sigue sonando lejano, con eco o lleno de ruido, es normal que empieces a ver micrófonos inalámbricos por todos lados. El DJI Mic 3 es de esos kits que ves en manos de creadores, fotógrafos y tiktokers que se toman en serio el sonido… y ahora está con un descuento cercano al 30 %, lo que lo vuelve todavía más tentador.

Antes de lanzarte a comprarlo solo porque lo viste en oferta, vale la pena entender qué hace, qué incluye y si realmente encaja con lo que tú quieres grabar.

Qué es el DJI Mic 3 y qué incluye este kit

El DJI Mic 3 es un sistema de micrófono inalámbrico pensado para creadores de contenido que graban con cámaras, teléfonos o incluso cámaras de acción. Este paquete trae 2 transmisores (micrófonos), 1 receptor y un estuche de carga, así que desde el primer día puedes grabar a dos personas al mismo tiempo sin cables estorbando.

Cada transmisor funciona como un pequeño micrófono que te enganchas a la ropa. El receptor se conecta a tu cámara o smartphone y recibe la señal de ambos, mientras el estuche mantiene todo guardado, organizado y con batería. La autonomía combinada puede llegar hasta unas 28 horas de uso, sumando recargas desde el estuche, lo que lo hace atractivo para jornadas largas de grabación, eventos o días de rodaje fuera de casa.

Precio y promoción actual: qué tan buena es la oferta

En el momento en que se listó esta oferta, el DJI Mic 3 aparece con un descuento cercano al 30 %, quedando alrededor de $5,370 MXN y con opción a meses sin intereses con tarjetas participantes. No es un accesorio barato, pero sí entra en la categoría de equipo “serio” para quien ya crea contenido de forma constante.

Piensa en el precio de esta forma: en lugar de comprar primero un micrófono sencillo, después otro para invitados y más adelante un sistema inalámbrico, aquí obtienes desde el inicio un kit completo con dos micrófonos, receptor y estuche de carga. Si además lo divides en pagos mensuales con MSI, se convierte en un gasto más fácil de absorber dentro de tu presupuesto creativo.

Eso sí, como cualquier oferta, conviene revisar el precio final vigente y las condiciones específicas de meses sin intereses de tu banco

Cómo mejora tus videos frente al micrófono del celular

La diferencia más clara se nota en la cercanía. El micrófono del celular o de la cámara capta todo lo que tiene alrededor: tu voz, la de quien te acompaña, pero también coches, aire acondicionado, eco del cuarto y cualquier ruido inesperado. En cuanto te alejas medio metro, sonará más ambiente que voz.

Con el DJI Mic 3, el micrófono se queda pegado a tu ropa, a pocos centímetros de tu boca. Eso hace que tu voz se grabe mucho más clara incluso si tú estás caminando, volteando a otro lado o la cámara está varios metros atrás. El sistema inalámbrico se encarga de mandar la señal al receptor sin necesidad de cables largos.

Además, el control de ganancia adaptativo ayuda a que las variaciones de volumen no sean tan bruscas. Si uno de los participantes habla fuerte y el otro más bajito, el sistema trata de equilibrar ambos niveles para que en la edición no tengas que estar subiendo y bajando volúmenes a cada rato.

En exteriores también hay mejora: aunque ningún micrófono elimina al 100 % el ruido de la calle, al tener la fuente de audio tan cerca de la boca se reduce bastante el impacto del entorno, sobre todo comparado con depender solo del micrófono del teléfono.

¿Para quién sí vale la pena?

Este tipo de kit tiene mucho sentido si ya estás creando contenido con cierta frecuencia y quieres dar un salto claro en calidad de audio. Por ejemplo:

Creadores que graban reels, TikToks o videos para YouTube hablando a cámara.

hablando a cámara. Personas que hacen entrevistas cara a cara y necesitan registrar a dos voces al mismo tiempo.

cara a cara y necesitan registrar a dos voces al mismo tiempo. Quienes imparten cursos en línea, webinars o clases grabadas donde la claridad de la voz es parte del producto.

donde la claridad de la voz es parte del producto. Vloggers de viaje o lifestyle que se mueven mientras graban y no quieren depender de un micrófono con cable.

En cambio, puede no ser la mejor inversión si apenas vas empezando, grabas videos muy ocasionales o tu presupuesto es limitado y todavía no has resuelto cosas más básicas como iluminación, trípode o un buen soporte para tu teléfono. En esos casos, quizá convenga comenzar con soluciones más económicas y, cuando confirmes que vas en serio, mirar equipos como este.

Ventajas y puntos a considerar antes de comprar

Ventajas destacadas

Kit completo : dos micrófonos, un receptor y estuche de carga, sin tener que comprar piezas por separado.

: dos micrófonos, un receptor y estuche de carga, sin tener que comprar piezas por separado. Compatibilidad amplia con cámaras, iPhone y Android (revisando siempre qué adaptadores incluye cada versión).

con cámaras, iPhone y Android (revisando siempre qué adaptadores incluye cada versión). Autonomía larga , ideal para días de grabación intensos gracias al estuche que recarga los transmisores.

, ideal para días de grabación intensos gracias al estuche que recarga los transmisores. Audio mucho más controlado que con el micrófono del celular, con funciones inteligentes para ajustar la ganancia.

Puntos a considerar

Sigue siendo una inversión de gama media-alta aunque esté en promoción.

aunque esté en promoción. Tiene cierta curva de aprendizaje : conviene leer el manual, probar niveles y revisar configuraciones antes de una grabación importante.

: conviene leer el manual, probar niveles y revisar configuraciones antes de una grabación importante. Es equipo delicado: los transmisores son pequeños, por lo que hay que acostumbrarse a mantenerlos siempre en el estuche y lejos de golpes o agua.

Si después de ver estos pros y contras sigues sintiendo que el cuello de botella de tu contenido es el audio, aprovechar una rebaja en un kit de este nivel puede ser una buena jugada: pasas de grabar “como se pueda” con el micrófono del celular a tener un sistema pensado justamente para creadores que quieren tomarse su proyecto en serio.

