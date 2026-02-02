Si alguna vez has intentado hacer waffles en casa con una wafflera básica, sabrás que el resultado puede ser impredecible: crudos por dentro, demasiado duros, o con la masa desbordándose por los bordes. Por eso, cuando una marca como Breville, reconocida por su enfoque en tecnología aplicada a la cocina, pone en promoción una de sus mejores waffleras, vale la pena prestarle atención. Más aún si está rematada con un 39% de descuento en Mercado Libre.

Hablamos de la Breville Waffle Pro 2, una máquina de acero inoxidable con tecnología inteligente que automatiza el tiempo y la temperatura de cocción según el tipo de waffle que elijas. Su precio habitual ronda los $5,999 MXN, pero actualmente puede conseguirse por $3,639 MXN, con opción a 15 meses sin intereses de $242.60 MXN.

Una wafflera pensada para facilitarte todo

La gran ventaja de este modelo es que elimina la necesidad de hacer "prueba y error" al preparar waffles. Incorpora lo que Breville llama Waffle IQ, una tecnología que adapta automáticamente los tiempos de cocción y la temperatura de las placas según el tipo de masa: belga, clásico, suero de leche, chocolate o personalizado.

Esto significa que no necesitas calcular a ojo cuándo está listo tu waffle ni correr el riesgo de quemarlo por unos segundos de más. La máquina lo hace por ti, y si aún así lo prefieres más dorado, puedes pulsar el botón "A Bit More" para agregar unos segundos adicionales sin reiniciar el ciclo completo.

También puedes elegir entre 12 niveles de dorado, desde un tostado suave hasta uno bien crujiente. La pantalla LCD ayuda a visualizar en todo momento en qué etapa del proceso se encuentra el aparato, y cambia de color a medida que se acerca el final del ciclo, facilitando el seguimiento incluso si no estás justo frente a ella.

Diseño práctico, limpieza sencilla y tamaño ideal

Esta wafflera está pensada para resolver problemas comunes. Tiene una superficie antiadherente que facilita el desmoldeo y la limpieza posterior, y un canal periférico que recolecta cualquier exceso de masa derramada. Aunque las placas no son desmontables, están fabricadas en aluminio fundido con recubrimiento antiadherente, lo que permite limpiarlas con facilidad.

Está construida en acero inoxidable, lo que le da un aspecto elegante y una estructura duradera. Su capacidad es para dos waffles por tanda, ideal para hogares pequeños o desayunos sin prisas. Además, incluye un dosificador sin BPA, que ayuda a verter la cantidad exacta de masa sin goteos.

Una oportunidad para quienes quieren más que una wafflera básica

Si estás considerando invertir en una buena wafflera, este modelo es fácil de recomendar por la relación entre precio, prestaciones y facilidad de uso. El descuento actual no solo reduce considerablemente su precio, sino que permite pagarla en cuotas sin intereses, lo que la hace más accesible sin comprometer calidad.

La Breville Waffle Pro 2 no es una máquina común. Combina funciones automáticas con opciones de personalización, tiene un diseño sólido y estético, y soluciona algunos de los problemas más comunes de otras waffleras: cocción dispareja, tiempos inciertos, difícil limpieza y falta de control sobre el resultado final.

Puedes encontrarla en Mercado Libre por tiempo limitado con el 39% de descuento y 15 meses sin intereses:

Ten en cuenta que esta promoción puede estar disponible por tiempo limitado o hasta agotar existencias, así que si estás considerando mejorar tus desayunos de fin de semana (o sorprender a alguien con un regalo muy único), este podría ser el momento ideal para hacerlo.