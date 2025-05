William Scull, motivado por enfrentar a un boxeador al que admira; el sábado se medirá al Canelo Álvarez

Medirse a Saúl Álvarez tiene un gran valor para el pugilista William Scull, quien —previo a subir al encordado en Medio Oriente— compartió con EL UNIVERSAL Deportes su admiración por el campeón mexicano.

El caribeño, quien presumió las características de la escuela cubana, lanzó elogios al tapatío, asegurando que tenerlo enfrente será una gran motivación.

“Canelo es uno de mis boxeadores favoritos en la era actual. Pero no se notará nada de eso el sábado; ese día será un rival, como cualquier otro. La motivación que tengo es mayor que cualquier otra antes”, comentó.

William, quien ha visto a la distancia el potencial y calidad de varios boxeadores mexicanos, reconoció a figuras como Julio César Chávez y aplaudió que los representantes tricolores triunfen en distintas categorías.

“México siempre ha tenido boxeadores muy bien educados, que han dado grandes peleas. Julio César Chávez y Canelo Álvarez son dos de esa gran lista. Allá tienen boxeadores en la cima de casi todas las categorías, eso es de aplaudir”, reconoció.

El Indomable, como es apodado el caribeño por su estilo al lanzarse al ataque, habló de la rivalidad entre Cuba y México en el ring, misma que lo hará dejar todo.

“Conozco la historia entre México y Cuba en el boxeo, pero no me preocupa. El enfoque está en la pelea contra Canelo y la nacionalidad no importa; sin embargo, haré todo lo que pueda para representar a mi pueblo y hacer que se sientan orgullosos”, sentenció. Leobardo Vázquez Hernández