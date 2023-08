Werevertumorro aparecerá en las transmisiones de la Premier League en México; debutará desde Inglaterra

Hace algunos meses se confirmó que la Premier League en México sería transmitida por la plataforma de Paramount Plus, tema que así se ha realizado.

Y ahora se ha revelado que el youtuber Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, formará parte del equipo de transmisión de los partidos de la liga de Inglaterra.

Él mismo se encargó de hacer pública la noticia, la cual compartió con algunas imágenes en recintos de aquel país de Europa.

"Estoy feliz de darles la noticia que a partir de este fin de semana me integro a las transmisiones de Paramount Plus en Premier League desde Londres en el debut en casa de Raul Jiménez: Fulham vs Brentford y tambien en Tottenham vs Manchester United", dice el primero de los dos mensajes que publicó.

"Saben que he cambiado el contenido desde hace unos años enfocándome a deportes. Sin duda este es uno de los trabajos más importantes y emocionantes que podría tener relacionado al futbol. Gracias a todos los que han estado apoyando, tirando hate o interactuando de alguna manera son parte de este logro. GRACIAS! Y SI TIENES PARAMOUNT AHÍ NOS VEMOS!", añadió el que también fuera jugador de los Murciélagos en el futbol mexicano.

Muchos de sus seguidores aprovecharon para felicitarlo por esta nueva aventura en su vida y para desearle éxitos ahora que estará como parte de las transmisiones de la Premier League en nuestro país.

Werever será parte de las transmisiones de la Premier League en México