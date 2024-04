En diciembre de 1995, cambió por completo la vida de Marco Vinicio Castilla Soria, pelotero mexicano nacido en Oaxaca. Los Rockies de Colorado, franquicia que dos años antes había aparecido en las Grandes Ligas, seleccionó al talentoso tercera base en el Draft de Expansión. La principal razón: Su madero era capaz de pegar cuadrangulares de más de 350 pies.

Casi tres décadas después de su debut en Las Mayores, Vinny viajará al pasado con la serie que los Rockies y los Astros de Houston sostendrán en el estadio Alfredo Harp Helú, el 27 y 28 de abril.

Son dos franelas que él vistió (nueve campañas con Colorado y una en Houston), por lo que le aseguró a EL UNIVERSAL Deportes que es una alegría indescriptible poder verlas en suelo mexicano.

“Va a ser una serie de temporada regular, que va a contar para los standings. No va a ser serie de pretemporada. Van a llegar los mejores peloteros de los dos equipos. [Estoy] muy contento y agradecido con las dos organizaciones. La primera, los Rockies, porque me seleccionaron en el Draft de Expansión y fueron los que me dieron la oportunidad de jugar en el mejor beisbol del mundo. Y Houston... Yo venía de un año anterior muy difícil con Tampa, lleno de lesiones, y llego a los Astros, que me reciben con los brazos abiertos”, expresó, en charla exclusiva.

Vinny, quien transitó un camino de 16 años en la mejor pelota del planeta, habló sobre su pasado y aseguró que no todo fue sencillo, debido a la exigencia de estar al nivel más alto.

“Mi carrera la recuerdo con mucho cariño. La describo como algo bien bonito. No fue nada fácil, fueron momentos de incertidumbre también, donde no sabía qué podía pasar conmigo. Principalmente, cuando llegué a Estados Unidos, que es un país con una cultura y un lenguaje diferentes”, recordó.