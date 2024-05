VIDEO: Eugenio Derbez le pide a la Máquina que "no la vayan a Cruzazulear" en la final contra el América

Este domingo el actor mexicano Eugenio Derbez "engañó" a propios y ajenos con un mensaje en redes sociales, después de su polémico video invitando a los jóvenes a votar el siguiente 2 de junio.

Esta tarde, subió otro video a sus redes sociales en el cual comienza hablando con un tono serio y con el semblante apagado dedicándole unas palabras "a todos mis compatriotas, paisanos mexicanos, para todos los que piensan como yo y los que no piensan igual que yo".

Continuó destacando la importancia de pensar diferente pero que "no está bien atacar, dividir, agredir sólo porque alguien no piensa igual que tú". Además, dijo que mucha gente lo felicitó por un video subido hace unos días donde dio su opinión pero que hubo otros que lo atacaron y lo ofendieron.

La intención del actor mexicano parece ser era, con humor, dar a entender que se refería a su video con tintes políticos; sin embargo, hubo un cambio de humor en el video.

"Voy a volver a dar mi opinión y hacer escuchar mi voz para decir lo que pienso (...) en un país que hoy en día está tan dividido no caben las agresiones" agregó antes de sacarse la camisa que llevaba puesta.

"Hoy domingo 26 de mayo el Cruz Azul va a ser campeón. Venga, la Máquina nos va a regalar otra copa. Por favor muchachos no la vayan a cruzazulear. La afición no puede aguantar llegar a otra final y no ganarla. Por favor, ahora, voy a tener que bajar este video porque ya los conozco, empieza el partido y los ánimos se caldean".