Veljko Paunovic habla por primera vez tras llegar a Tigres: “Es un grande y es un reto”

Tigres anunció que su nuevo técnico es Veljko Paunovic, quien ya se incorporó a la pretemporada del equipo en la Riviera Maya y a su llegada brindó sus primeras palabras.

“El orgullo de volver a estar en un país maravilloso, en esta liga y en un grande como Tigres”, explicó el serbio.

Paunovic vivió su primera experiencia en la Liga MX estando al frente de Chivas, club con el que finalizó su relación laboral en diciembre pasado y el serbio afirmó que este regreso es importante en su carrera.

“Después de mi salida he estado mucho tiempo añorando y esta oportunidad significa muchísimo”, expresó.

Veljko brindó algunas razones por las que aceptó la oferta para dirigir a Tigres.

“Hay muchos componentes, la atención que he recibido, la historia que tiene el club, la plantilla, la fantástica afición y el reto, para mi eso siempre me motiva, siempre ha sido el combustible con el que me he apoyado”, fue el mensaje que brindó el estratega.

