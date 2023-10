Veljko Paunovic desmiente su salida de Chivas: "Nunca les dije que me iba"

Guadalajara y su afición han recibido este sábado un par de buenas noticias tras el Clásico Tapatío, primero al recuperar la forma y en camino en la campaña.

Y después al tener de propia voz de Veljko Paunovic información sobre su continuidad al frente del equipo rojiblanco, asegurando que permanecerá en Chivas hasta que lo quieran.

"Nunca les dije a los muchachos que me iba. Y lo único que dije es que no quiero hablar de nada. Estuve callado y sólo les dije: “me hablaron con las acciones”. No tengo que responder a los rumores. Les dije que si no estamos juntos, no importa como jugar, como ganar. Hubo eventos que pudieron dañar la mutua confianza y eso estaba expuesto esta semana, pero creo que reparamos esto con hechos"

El estratega, incluso aprovechó para hablar del tema de Alexis Vega, abriendo la puerta para un posible regreso del atacante al primer equipo.

"Esta semana se ha hablado mucho y creo que se ha resuelto. Hay un comunicado y este se mantiene firme como está. Que levante la mano quien no se ha equivocado, estamos listos para persona, pero hay quien quiere ser perdonado y esa parte debe de poner de su parte, tomar el primer paso. Un perdón no se pide ni se da, se gana y los hechos son importantes. Pero se tratará más adelante..."