Value Next Generation, el legado de Carlos Bremer para apoyar a jóvenes golfistas

Desafortunadamente, Carlos Bremer murió el pasado 5 de enero de 2024 a la edad de 63 años.

El empresario mexicano fue uno de los principales impulsores del deporte en nuestro país al apoyar el inicio de las carreras de diferentes atletas.

A pesar de su sensible fallecimiento, la convicción del regiomontano de apostar por el deporte de nuestro país seguirá vigente.

“Su legado va a continuar, nada va a a cambiar. Value va a seguir apoyando a los deportistas mexicanos, no queda ninguna duda”, compartió el nuevo director general y presidente del consejo de administración de Value Grupo Financiero.

El ingeniero José Kaún Nader se convirtió en el sucesor del carismático “tiburón” y mantendrá la misma filosofía en la empresa mexicana.

“Necesitamos apoyar al deporte, el talento en México es gigantesco. Nosotros apoyamos y seguiremos apoyando a todos estos jóvenes [golfistas], que cuentan y van a seguir contando con Value para que puedan llegar en futuro a ser jugadores profesionales”, puntualizó.

José Kaún Nader detalló que Value Next Generation es un programa que busca que los jóvenes golfistas mexicanos y latinoamericanos tengan las “herramientas necesarias para llegar a las torneos” más importantes y se puedan abrir las puertas en el PGA Tour.

Sobre la participación de los ocho jugadores tricolores que competirán en el Mexico Open at Vidanta 2024, el presidente de Value Grupo Financiero confía en que pondrán en alto el nombre de nuestro país.

“Creemos que van a hacer un gran papel en este torneo y estoy segurísimo que le van a ganar a varios profesionales”, sentenció.