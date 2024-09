Valentina Shevchenko desacredita la retención de título de Alexa Grasso: “Ganó por error de un juez”

Alexa Grasso y Valentina Shevchenko protagonizarán, en Las Vegas, la tercera entrega de una de las trilogías con mayor rivalidad en la UFC.

De nueva cuenta, la mexicana expondrá su cinturón de peso mosca ante la kirguisa, luego de que el segundo combate terminara en empate y con polémica.

Aquel 16 de septiembre de 2023, las tarjetas de los jueces determinaron que la peleadora tapatía conservaba su campeonato; sin embargo, dicho resultado provocó la molestia de La Bala.

Hasta la fecha, Valentina Shevchenko no olvida “la locura que hizo un juez” en la T-Mobile Arena, por lo que el próximo sábado 14 de septiembre buscará arrebatarle a Alexa Grasso lo que le “pertenece”.

“La segunda pelea fue empate por una equivocación. [Sólo] ganó por un error de un juez. Si no fuera por él, la victoria hubiera sido mía, es un resultado que yo debería tener [porque] no faltó nada de mi parte, yo di todo para ganar”, afirmó.

La veterana peleadora no oculta el malestar que le provoca no seguir siendo la número uno del mundo en las 125 libras, así que subirá al octágono en la Esfera “motivada como siempre a dar lo mejor”.

“Me siento más fuerte que nunca. Me he preparado lo mejor posible. La clave es usar mi experiencia y mi poder para buscar el momento [indicado] de finalizar la pelea”, sentenció.

A pesar de que la peleadora kirguisa no contará con el apoyo de los aficionados en la Noche UFC, por tratarse de un evento que celebrará la Independencia de México, saldrá con la firme convicción de derrotar a la tapatía.

“Cualquier noche es perfecta para conseguir la victoria. No importa el evento, la temática o de dónde es la peleadora. He peleado contra tanta gente en diferentes países y he ganado todo, no necesito esa motivación extra”, puntualizó.

De manera contundente, Valentina Shevchenko aseguró que la “tercera pelea debe ser la definitiva” porque su intención “es muy clara”: recuperar el cinturón. Alexa Grasso tendrá la última palabra.