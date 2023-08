UEFA explicó por qué Lionel Messi es candidato a 'Jugador del Año' en Europa

El futbolista argentino Lionel Messi no se despidió de la mejor manera del París Saint-Germain. Si bien no tuvo problemas con la directiva, si los tuvo con un gran sector de la afición parisina; sin embargo, a pesar de estar lejos del futbol europeo, la UEFA sigue reconociendo su talento incomparable.

Este jueves, fue anunciado como uno de los jugadores candidatos a ganar el reconocimiento a 'Jugador del Año' en Europa.

Desde luego, esta decisión generó polémica por varios motivos. Primero y principal, porque el jugador campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 ya no está en suelo europeo, sino que está a días de ganar su primer título con Inter Miami en Estados Unidos.

Por otro lado, están quienes aseguran que el argentino no estuvo a la altura del reto en PSG por no consagrarse campeón de la Champions League, por lo que no debería ser considerado el mejor de Europa.

Messi compite con Kevin De Bruyne y Erling Haaland en dicha, ambos jugadores del Manchester City, campeones en Premier League y de la Champions League, entre otros títulos, mientras Lionel conquistó la Supercopa de Francia y la Ligue 1.

Ante las críticas, UEFA salió a aclarar por qué el argentino integra esa lista.

“Aunque Messi brilló con el París y terminó la temporada con su segundo título de la Ligue 1, fueron sus hazañas en la Copa Mundial de la FIFA con Argentina las que realmente llamaron la atención. Messi se convirtió en el primer argentino que levantaba el Mundial desde Diego Armando Maradona. Marcó siete goles y recibió el Balón de Oro”.

Finalmente, el reconocimiento será entregado el próximo jueves 31 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco, durante el sorteo de la fase de grupos de la siguiente Champions League.

