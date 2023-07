Tuca Ferretti: "Por más que yo lo admire a Messi, no quiero que le vaya bien"

“Cruz Azul es uno de los cuatro grandes del futbol mexicano, tenemos estatus y merecemos respeto, no solo es Messi, es una institución”, fue el mensaje de Ricardo Ferretti, a unas horas de enfrentar a Lionel Messi y sus amigos en el inicio de la Leagues Cup.

El estratega de Cruz Azul sabe que no son favoritos, pero eso no le impide soñar con ganar y quitarse la racha de tres partidos sin conocer la victoria. Reconoce que Lionel Messi es un jugador fuera de serie, una gran estrella y por mucho que lo admire, no quiere que le vaya bien sino está en su equipo.

“Naturalmente uno quiere ganar. Por más que yo lo admire (a Messi) no quiero que le vaya bien (al enfrentarlo). quiero que a mi equipo le vaya bien”.

Y agregó: "Buscamos mejorar lo que no hemos hecho en el futbol mexicano en el arranque de torneo. Todo gran jugador (Messi) merece una atención distinta”.

Tuca Ferretti manifestó que si Messi llegó a la Major League Soccer, no es para retirarse o tomar vacaciones, sino para elevar el nivel competitivo de la liga, por lo que no descarta que tenga unas buenas temporadas con el Inter Miami.

“Yo no tengo ninguna duda. Él seguirá acrecentando lo que (otros) hicieron al principio. A él le gusta el futbol. Sino él estuviera harto de esto, pues no hubiera venido. Él viene a impulsar, pero tiene un estatus que tiene que respetar. Él se siente capaz de hacerlo, no puede venir y manchar toda esta trayectoria, si viene es porque siente el futbol”.

Por su parte, Carlos Salcedo, sabe de la crisis que se vive en Cruz Azul, pero confía en que si mañana sacan la victoria, las cosas se pueden revertir, ya que él considera que “el futbol es de rachas”.

“El equipo viene de menos a más, ha sido difícil, no hemos tenido tiempo de tener el grupo completo. Al final, es una gran prueba para nosotros, mañana tenemos que hacer lo que veníamos trabajando. El futbol es de rachas, una vez ganando el primer partido, todo empieza a fluir de la mejor manera”.

Para el defensor de La Máquina, enfrentar a Messi debe tomarse con seriedad y olvidarse que es un fenómeno, ya que en el terreno de juego, es un jugador más.

“El equipo nos preocupamos más por lo grupal. No echando de menos que (Messi) es un jugador al que no se le pueda dar ese espacio. Es más la motivación por hacer las cosas bien nosotros que por el rival”, sentenció Carlos Salcedo.

