Travis Kelce asegura no saber cómo logró enamorar a Taylor Swift

Travis Kelce y Taylor Swift son sin duda alguna la pareja más famosa en los Estados Unidos, una relación que nació en secreto y logró una increíble coronación en la más reciente edición del Super Bowl LVIII.

Situación que con el paso de los meses sigue sin comprender Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs y quien compartió algunos detalles de su relación con la cantante.

En entrevista con Lil Dicky en el último episodio de 'New Heights', la estrella de la NFL fue sincero y reveló que todavía no comprende los motivos para conquistar a Taylor Swift.

"No sé cómo lo hice", dijo sobre cómo pudo conquistar a Swift, "porque a ella no le gustaban los deportes. Así que no sé cómo diablos lo hice", comentó.

En ese sentido, Kelce se mostró agradecido por poder sumar a la cantante al deporte y finalizó asegurando que vive el mejor momento de su vida.

“Estoy teniendo la mejor época de mi vida. Simplemente volando alto. Disfrutándolo todo. Trayendo nuevas vidas al mundo del fútbol americano. Abriendo este mundo a cosas nuevas también”