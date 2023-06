Tras los rumores de separación, Cristiano Ronaldo dio detalles de su relación con Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo es una de las leyendas del fútbol mundial, que en los últimos días alcanzó una enorme marca al disputar su partido número 200 con la selección portuguesa, un récord inigualable a nivel internacional.

Leer más: VIDEO: Streamer estadounidense cumple su sueño de conocer a Cristiano Ronaldo

Pero no es oro todo lo que reluce, ya que hubo un rumor que tuvo a todos en vilo, ya que se decía que tanto Cristiano Ronaldo como Georgina Rodríguez se estaban por separar. Lo cierto es que el futbolista decidió dejar de lado dichos rumores y brindó detalles de la relación y aclaró su situación actual.

Cristiano junto a Georgina / Foto: Instagram Georgina Rodríguez

Lo hizo en su reciente visita a Madrid, en España, donde presentó su marca de agua alcalina, conocida como 'CR7' y desmintió estos comentarios.

Cristiano Ronaldo habló de su relación con Georgina Rodríguez

El pasado miércoles 14 de junio de 2023, Cristiano Ronaldo habló públicamente sobre cómo Georgina lo apoya y lo acompaña en sus proyectos personales: "Mi familia está siempre conmigo, Gio está conmigo en todos mis proyectos y yo también la apoyo. Ella está haciendo su camino y la apoyo al 100%", expresó.

"Va a estar siempre conmigo y yo con ella, los dos juntos somos mucho más fuertes", añadió el portugués, sentenciando cualquier tipo de rumor acerca de su relación.

Leer más: Cristiano Ronaldo celebra 200 partidos con selección dándole el triunfo a Portugal sobre la hora

En sus declaraciones, el futbolista del Al Nassr de Arabia Saudita aseguró que está contento de volver a España y que cuando se retire del deporte planea trasladarse a vivir en este país: "Espero vivir tanto en Madrid como en otros sitios de España. Seguramente sea uno de los sitios donde viviré cuando acabe mi carrera", sentenció el jugador.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Fuente: Instagram @georginagio

Recordemos que el portugués y la influencer de origen argentino iniciaron su relación en el año 2016, luego que se conocieran en una lujosa tienda de ropa de la capital española. Según la propia Georgina en su documental de Netflix: “Trabajaba en Gucci. Me tocaba salir a las 17:00 y me llamó un compañero que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció él".