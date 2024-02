Toni Kroos deja en el aire la posibilidad de salir del Real Madrid

Toni Kroos, es sin duda uno de los últimos grades ídolos en el Real Madrid, un jugador que con buenas actuaciones y campeonatos se ha ganado el corazón de los aficionados al equipo merengue.

Con 34 años de edad, el jugador alemán rompió el silencio sobre su futuro en el equipo y en la previa del duelo de la Champions League ante el Leipzig, dando a conocer que todavía no tiene claro si seguir o retirarse del futbol.

LEE TAMBIÉN ¿Cuándo podría llegar? Rafael Márquez vuelve a ser opción para el FC Barcelona

"Siempre les digo la verdad y la verdad es que no lo sé. Estoy pensando qué hacer, todavía no he decidido nada. Me alegro mucho de que mucha gente quiera que juegue un año más, es una señal positiva a escuchar que ojalá pare. Me encuentro bien pero todavía no tengo la decisión tomada".

Kroos, quien tiene también la posibilidad de jugar la Eurocopa con Alemania reiteró que su futuro dependerá de sus planes familiares, ya que espera encontrar en plenitud su trayectoria.

LEE TAMBIÉN José Ramón Fernández y su mensaje de bienvenida a Javier Alarcón en ESPN

"Tengo que tomar decisiones, pensar mucho en lo que voy a hacer. De verdad que no he tomado ninguna decisión. Depende de muchas cosas, de cómo me encuentro, de mis planes personales que tengo porque siempre he dicho que quiero acabar mi carrera en el nivel más alto posible", finalizó.