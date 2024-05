Todo listo para que empiece la fiesta de la Kings World Cup 2024

A unas horas de que empiece el “Redemption game”, el repechaje del mundial, Gerard Piqué y Miguel Layún presentaron los pormenores de lo que será este magno evento.

En conferencia de prensa, los presidentes de la versión latinoamericana y española, dijeron que será un evento único e inolvidable que comienza este 25 de mayo en la CDMX y que termina el 8 de junio.

El ganador de esta edición se llevará una bolsa de un millón de dólares y la gloria deportiva.

Los equipos que aún buscan un boleto al mundial son: Parceros, xBuyer Team, Club de Cuervos, El Barrio, Los Aliens FC, Rayo de Barcelona, Los Chamos FC y Pío FC.

El contar con estrellas del futbol como Totti, Hazard, Neymar y Zlatan Ibrahimović le da fuerza a este tipo de deportes espectáculos. La Kings League le ha dado vida a esos futbolistas que se retiraron y que buscan una segunda oportunidad de seguir en lo que más les apasiona.

“Convencer a las leyendas fue fácil, muchos conocían el formato, siempre fue un sí. La suerte es que todos los que vienen como Torti o Hazard, sabían de la competición, la veían y fue fácil convencerlos. Muchos tienen que hacer un viaje largo y seguro si avanzan al Final Four estarán todos, pero fue fácil”, explicó Gerard Piqué.

Por su parte, Miguel Layún puso como jemo el caso de Walter Ayoví, exjugador Rayado, que le agradeció que inventaran este tipo de torneos.

“Al final del Final Four, se me acercó y me dijo: ‘Gracias por crear esto, no había sentido otra vez una emoción tan grande como ahora que volví a jugar en la Kings League. Esto te lleva a cubrir cosas que te va alejando del futbol (tradicional)”.

La Kings League y el plan a futuro

El ex de Barcelona, aseguró que la idea que se han trazado es que en un año se tengan más ligas a nivel mundial. Tras el éxito de la versión latinoamericana y de estudiar el marcador, en menos de un año tener 8 ligas.

“Que cada equipo tenga su liga, la Kings World Cup, es un poco la razón de ser. El plan es a tres o seis meses lanzar varias ligas. Nuestra intención es que en 12 meses tengamos ligas, y ya no dar invitaciones y que todos se clasifiquen por méritos deportivos”.

“Los equipos que escogimos fueron estratégicos en cada país. Hemos intentados escoger a streamers principales, que se involucren, eso es importante y la pasión por el deporte. La idea es que en 12 meses abrir seis ligas y estar en 8”, agregó.

¿Dónde será el próximo mundial?

Gerard Piqué aun no sabe dónde se realizará la próxima edición del mundialito, pero lo que sí aseguró, fue que le encantaría que se repitiera en México.

“No sabemos aún dónde se hará el próximo mundial. Y por qué no repetir, estoy feliz aquí, el trato, la pasión de la gente, todo es de diez. En un futuro volver a traer la Kings League World Cup. Cuando funcionó la versión de LATAM, decidimos traerlo. Durante este año analizaremos la mejor opción para llevar el mundial”, finalizó.