Diego Lainez hace algunos meses se convirtió en refuerzo de los Tigres, luego de que en España no le dieran continuidad con el Betis.

Cabe recordar que el ex del América había ido a préstamo a Portugal, pero este no se renovó, regresó al conjunto de Sevilla y ahí no entró más en planes, por lo que desde aquel país en el viejo continente aceptaron la oferta que hizo el equipo de Nuevo León.

Ya de regreso en la Liga MX, la afición esperaba que Lainez mostrara el nivel que lo llevó a Europa, pero esto no ha sucedido y lo han hecho notar, sobre todo en las redes sociales.

El cuadro de la UANL publicó una fotografía del atacante con el mensaje: "¡Trabajando fuerte!", misma que recibió una buena cantidad de respuestas en las que los seguidores de los felinos no esperaron para reventar al futbolista.

"Gana mucho dinero para tan poco futbol", "póngale 0 en todo", "El mejor refuerzo para los rivales", "Trabajando fuerte para ir a sentarse a la banca", "Desde cuando plantaron árboles en la cancha del uni", "Factor Banca", entre otros.