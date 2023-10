Tiago Volpi "pierde la cabeza" y protagoniza altercado tras el partido entre Toluca y Querétaro

El arquero brasileño, Tiago Volpi, protagonizó un altercado tras el duelo entre los Gallos Blancos de Querétaro y los Diablos Rojos Toluca. Esto, como parte de la doceava fecha del Apertura 2023.

A través de redes sociales, circulan videos donde se observa cómo Volpi pierde la compostura y arremete contra los integrantes del cuerpo técnico de Querétaro. Sin embargo, antes de que el pleito pasara a mayores, fue detenido por sus compañeros de equipo.

Posteriormente, el arquero explicó que el altercado empezó porque un directivo de los Gallos Blancos lo insultó.

"Hay gente que no hace bien su trabajo y quiere venir a hacer espectáculo encima de nosotros. Como bien mencionas, estaba haciendo oración como siempre hago, termina el partido, viene una persona, un directivo y pienso que viene a saludar. Cuando le doy la mano, me la quita y me empieza a insultar, a decirme de cosas, que no conviene que diga para ustedes, porque son muy groseras", reveló.

Durante el encuentro, los Diablos Rojos de Toluca aplastaron (3-1) a Querétaro.

¿Cuándo serán los próximos partidos de Toluca y Querétaro?

Como parte de la Jornada 13 del Apertura 2023, el próximo duelo de Toluca será contra León el sábado 21 de octubre a las 17:00 (hora del centro de México). Por su parte, Querétaro le hará frente a los Xolos de Tijuana, ese mismo día, a las 19:06.

Al terminar el encuentro #TiagoVolpi tuvo un altercado con el entrenador de los #Gallos

En espera de sus declaraciones respecto a lo que sucedió en la cancha del #N10 @TolucaFC @Club_Queretaro pic.twitter.com/Z4JvL3AJlh — Chris González ❤️🤍⚽ (@ChrisG_ofi) October 8, 2023