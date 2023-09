Tensión en el Borussia Dortmund por “culpa” de Edson Álvarez; se arrepienten de no contratarlo

La decisión que tomó el cuerpo técnico del Borussia Dortmund, de no contratar al mexicano Edson Álvarez, es una situación que ha causado tensión entre los fanáticos del conjunto e incluso, entre la misma directiva del equipo.

La actuación del seleccionado nacional no ha pasado desapercibida para el cuadro alemán que ha seguido, de cerca, el desempeño del “Machín”.

Edson era una de las opciones para llegar al Dortmund. Sin embargo, el técnico Edin Terzic rechazó la posibilidad y prefirió mantener a Emre Can en la plantilla. En los últimos partidos, Can no ha tenido buenas actuaciones y es parte de los responsables de que el conjunto alemán esté lejos de lo que esperaba la afición.

El periodista Patrick Berger reveló que, a raíz de esto, nació una tensión entre el técnico del Dortmund y el director deportivo, Sebastian Kehl, no sólo por los malos resultados, sino también por la decisión que se tomó de no contratar a Álvarez.

Los aficionados, por su parte, han posteado en redes sociales su molestia por la decisión que tomó Terzic de no hacer buenas contrataciones y lo responsabilizan de que no haya llegado a la institución el futbolista mexicano, quien actualmente juega en la Premier League con West Ham.

¿Cuándo será el próximo partido de Edson Álvarez?

Como parte de la Fecha FIFA de septiembre, Álvarez fue convocado para jugar con el Tricolor. El siguiente partido de los dirigidos por Jaime "Jimmy" Lozano será el sábado, 9 de septiembre, a las 20:00 (hora del centro de México) en el ATT Stadium.