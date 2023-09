Jaime Lozano ‘pone de ejemplo’ a Chicharito Hernández para evitar indisciplinas

El entrenador de la Selección Mexicana, Jaime "Jimmy" Lozano, fue claro: la disciplina es fundamental en las concentraciones del Tricolor y como ejemplo, tomó el caso de Javier "Chicharito" Hernández.

A raíz de que Julián Quiñones llegó a la Selección, los "reclamos" no se hicieron esperar. Principalmente, por las polémicas que ha protagonizado el futbolista colombiano en el balompié mexicano: primero, con los Lobos BUAP y tiempo después, con los Rojinegros de Atlas.

"No soy un militar. Me gusta liderar desde el ejemplo y tener las reglas bien claras desde el primer momento para que, después, no salgan con que no sabía o no me dijeron", sentenció Lozano ante la situación.

Para ejemplificar esto, habló de lo que sucedió con el "Chicharito" Hernández. Y es que, en palabras de "Jimmy" Lozano, todo acto tiene sus consecuencias.

"Si a gente del pasado, como Javier Hernández ―que es goleador histórico de la Selección― una indisciplina, que no me incumbe, sufrió las consecuencias que sufrió... porque nuestros actos tienen consecuencias y eso le puede pasar a cualquiera", finalizó Lozano para Mediotiempo.

Fue en 2019 cuando "Chicharito" se vio envuelto en una polémica que le costó su lugar en el Tricolor.

¿Cuándo será el próximo partido de la Selección Mexicana?

Como parte del MexTour 2023, el próximo partido del Tricolor será el sábado, nueve de septiembre, a las 19:30 (hora del centro de México) contra Australia.