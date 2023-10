Taylor Swift asiste a otro juego de Kansas City Chiefs para ver en vivo a Travis Kelce

Taylor Swift continúa estando en boca de todos dentro del mundo del espectáculo y también del deportivo.

La cantante estadounidense se volvió a robar los reflectores en la National Football League (NFL) al asistir por segunda semana consecutiva a un juego de Kansas City Chiefs.

La ganadora de 12 Premios Grammy visitó el MetLife Stadium para ver a su supuesta pareja, Travis Kelce, en vivo durante el encuentro ante New York Jets.

La presencia de la intérprete de Shake It Off volvió a generar que las redes sociales explotaran por los rumores, que todavía no han sido aclarados, sobre el romance que podría existir entre ella y el ala cerrada de los Jefes.

Taylor Swift, al igual que todos los aficionados de Kansas City Chiefs, vivió intensamente el cerrado juego ante New York Jets y no dejó de expresar todas sus emociones acompañada de otros famosos.