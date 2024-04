Tano Ortiz habló sobre el castigo que podría recibir Nahuel Guzmán: "Hay que hacerse responsables"

Cinco días después del Clásico Regio 135, que tuvo el apasionante final con resultado 3-3 y que se alargó los días siguientes por la polémica de Nahuel Guzmán y el láser apuntado hacia su colega Esteban Andrada, el director técnico de Rayados, Fernando Ortiz, habló sobre el posible castigo que podría recibir el guardameta felino, que aún no se conoce de manera oficial.

“Es un tema que no me compete, no tengo la mínima voz para opinar, tendrá que trabajar la gente adecuada, me enfoco en mi equipo, es algo que no me voy a meter porque no me corresponde, mi opinión pasa a un costado. No es algo que yo tenga que opinar, a mi no... esas cosas... me gustaría que habláramos de otras cosas futbolísticamente, no soy la persona indicada, no importa quien lo haya hecho o dónde, hay que hacerse responsable, tratar de armar y formar una liga más bonita, de mí parte no tengo más que decir sobre eso” declaró el Tano en conferencia de prensa.

Así mismo, al ser cuestionado por la sanción que podría recibir su portero al contestarle "puto y cagón" a Nahuel, reiteró que "no soy yo quien para decir si está bien el castigo o que tengan que hacer, no puedo decir ‘sí merece esto o no’. Creo que hay estipulado en reglamento, si habrá un castigo, Andrada será responsable de la situación, ya es una persona adulta de lo que escribe o deje de escribir".

Finalmente, aseguró que "la prioridad es el sábado, no sale de mi cabeza el juego ante León en una cancha difícil donde habrá mucho calor, más adelante pensaremos en lo que viene. Uno de los objetivos era terminar dentro de los primeros cuatro, nos faltan puntos y esa es la mayor preocupación para el sábado”.

