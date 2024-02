Stefanos Tsitsipas prefiere una medalla en París 2024 que ganar un Grand Slam este año

Los Cabos.— El año olímpico despertó en Stefanos Tsitsipas un nuevo interés deportivo. Se trata de subir al podio en París 2024.

De hecho, colgarse una medalla de oro sería más valioso para él que conquistar un Grand Slam.

“Yo preferiría [ganar] los Juegos Olímpicos”, expresó el tenista, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

A lo largo de su historia, Grecia presume tres medallas olímpicas en tenis, pero ninguna áurea (una de plata en dobles masculino, así como una de plata y bronce en individual; todas en 1896), así que Stefanos quiere marcar un precedente en esta disciplina, ganando la presea en individual o en dobles, acompañado de su hermano Petros.

Lee también: El mexicano Rodrigo Pacheco sueña con medirse a Stefanos Tsitsipas en el Abierto de Los Cabos

“Sin duda, sería una historia feliz para mi país... Sería una gran historia para el deporte en sí, que tendría un gran impacto en el tenis en Grecia, y espero conseguir algo grande allá”, explicó la actual raqueta número 11 del mundo.

El mayor de los Tsitsipas no descarta que también intente hacer dupla con Maria Sakkari.

“Podría ser una posibilidad, hay muchas cosas que considerar antes de tomar esa decisión. Mi cuerpo tampoco está hecho de acero, tengo que asegurarme de que no me lesiono y me pongo en la cuerda floja al decidir jugar individuales, dobles y dobles mixtos... Puede que sea demasiado”, agregó el campeón de 10 títulos ATP.

La superficie en la que se desarrollará el tenis en los Olímpicos de París será arcilla, donde Stefanos ha ganado cuatro torneos, por lo que le genera confianza en poder tener una destacada actuación.

“No va a ser una competencia fácil, porque muchos jugadores llegarán hambrientos, pero tengo fe en mí mismo, porque he jugado buenos partidos en París, en concreto en Roland Garros [finalista en 2021]. Si soy capaz de llevar y repetir esa energía, creo que las cosas irán bastante bien”, compartió Tsitsipas.

Lee también: Abierto de Los Cabos: El mexicano Rodrigo Pacheco podría enfrentar a Stefanos Tsitsipas