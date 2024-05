Una auténtica fiesta se vivirá previo al inicio del partido de la gran final del Clausura 2024, entre Cruz Azul y América. Un mosaico espectacular se verá en la cabecera local.

Cómo ha sido una constante en esta Liguilla, la afición cementera realizó un mosaico, pero ahora será especial. No solo fue el escudo tradicional o la cruz, sino que se usó el 33 de la cábala y la frase “Festejamos que la vida nos unió”, que pertenece a la canción “Andar conmigo”

Esta frase no le pertenece a La Sangre Azul, sino a uno de los patrocinadores. En entrevista con El UNIVERSAL Deportes, Omar Flores Gómez (uno de los diseñadores del mosaico) aseguró que será un momento inolvidable, pero que la frase no les pertenece.

“Yo salí del retiro de la barra. Soy de los creadores. Me salí de la nueva administración. Solo mandé mi proyecto, me atreví y mandé mi proyecto. Me dijeron cuánto necesitas y cuánto papel”, señaló en entrevista con EL UNIVERSAL.

“La cabecera de nosotros es la de papel. La frase (Festejamos que la vida nos unió) es de un patrocinador, supongo que la pagó el club o el patrocinador. Nosotros hicimos el gasto y logística”.

Uriel Antuna y Diego Valdés en un juego con sus respectivos equipos. FOTO: ESPECIAL

Omar asegura que usaron al rededor de 10 mil hojas de papel lustre para poder hacer este mosaico especial y se tardaron entre 6 y 8 horas en poder organizarlo.

“Aquí era meterle algo que no se había visto en el fútbol mexicano. Esperemos que salga, es una sorpresa, se verá en medio del escudo. Nosotros hemos vivimos de una manera especial las finales perdidas de Cruz Azul, yo los vi perder contra Toluca, Santos, Pachuca, Rayados y América. Es el equipo de amores, ahorita es unión y me nació”.

Para Omar Flores, este partido es especial, por ser el enemigo número de Cruz Azul, por lo que diseñó un mosaico inolvidable.

“Este partido es especial, es el rival odiado. A parte todo lo que nos han ganado. Tenemos que hacer todo lo que podamos para que el equipo se sienta arropado y sienta la vibra… Quiero que digan los jugadores es hoy, es hoy. Ojalá que cuando lo vean sientan emoción y si lo ven en grande el 33 y el corazón, quiero que se emocionen”.