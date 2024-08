El siguiente paso para Marco Verde está abajo del ring, sin guantes, con cuaderno y pluma, dentro del aula. Quiere cumplir otro gran reto: Concluir su carrera universitaria.

El boxeador ganó la medalla de plata en los Juegos de París, pero lo único que tiene en la mente es lograr un título como nutriólogo... Más allá de lo que le depare el deporte.

“Mi entrenador [Radamés Hernández] y mi papá siempre inculcan eso [estudiar]. Muchos dicen que no sirve para nada, pero claro que te va a funcionar. Puede que el día de mañana ya no vaya a boxear, pero yo tendré mi papel ahí”, reflexionó el mazatleco, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El boxeo olímpico podría estar fuera del programa en Los Ángeles 2028, y aunque Marco no ve claro si para él sigue el pugilismo profesional, quiere aprovechar su otra pasión para ser un ejemplo.

“Es una carrera que me gusta. Hay otras como las ingenierías, pero no me llenan. En cambio, la nutrición va de la mano con el boxeo. El tema de las comidas para nosotros en el deporte es muy importante”, mencionó el medallista.

“Quiero terminarla [la carrera] y ya tengo pensada una maestría y hasta un doctorado. Que las nuevas generaciones se den cuenta de que sí se puede combinar el estudio con el boxeo... Es complicado, pero se puede lograr”, recalcó.

Verde se colgó el metal en París en la categoría welter, una plata que México no sumaba en el boxeo desde hace 40 años.

