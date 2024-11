Selección Mexicana: Éstas son algunas de las agresiones que ha vivido el "Tricolor" en Centroamérica

Un día antes del compromiso que se celebró en el Estadio General Francisco Morazán, la afición catracha le advirtió a la Selección Mexicana: "Mañana van a sufrir". Dicho y hecho, desde el primer minuto en el que el "Tricolor" entró a la cancha del recinto, llovieron abucheos y objetos contra los mexicanos, pero especialmente contra el futbolista de Pumas, "Chino" Huerta, por una vieja declaración en la que hizo menos al combinado hondureño.

La afición de Honduras no perdonó. Y aunque se llevaron la victoria (0-2) en los Cuartos de Ida de la Nations League, la historia no terminó ahí. El final del partido dejó una postal violenta, donde el rostro del estratega mexicano —Javier "Vasco" Aguirre— quedó ensangrentado porque uno de los presentes le lanzó una lata de cerveza que lo descalabró.

"Nada. Nada. Es futbol. El cause del partido fue limpio. Ellos merecieron ganar. No me queda más que felicitarlos y tratar de levantar el ánimo de un equipo. Lo otro, me parece que no tiene relevancia. De lo otro, ni mencionarlo. No soy de quejarme", se limitó a contestar el "Vasco", quien de acuerdo a la prensa hondureña, provocó a los catrachos.

Con una Federación Mexicana de Futbol (FMF) molesta por las agresiones que recibió el "Tricolor", así como una investigación que ya inició la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), no es la primera vez que la Selección Mexicana enfrenta un episodio de este tipo.

En mayor medida se han dado en El Salvador y Honduras. A continuación, algunos de ellos.

¿Qué otros episodios de violencia ha vivido la Selección Mexicana en Centroamérica?

Hostilidades en el Estadio Cuscatlán de El Salvador

"Yo creo que ha sido de las más complicadas. Más difíciles. Toda la gente gritándonos ahí afuera del hotel para no dejarnos dormir", platicó Cuauhtémoc Blanco para los micrófonos de TUDN.

En el Estadio Cuscatlán, las visitas de la Selección Mexicana han estado acompañadas de un recibimiento y ambiente hostil. ¿La razón? No son bienvenidos en territorio salvadoreño.

En el recinto se han dado episodios como la vez que el exdelantero Francisco Uribe casi pierde un ojo en abril de 1993. Así como la ocasión en la que El Salvador se burló de México por la epidemia causada por la influenza H1N1.

Vista del estadio Cuscatlán en San Salvador, El Salvador - Foto: AP

Las visitas al Estadio Nacional de Tegucigalpa en Honduras

En mayo de 1993, la Selección Mexicana arribó a Honduras para disputar una eliminatoria de la Concacaf, con la mirada puesta en el Mundial de 1994. La goleada que el "Tricolor" le propinó al combinado hondureño provocó la molestia de los presentes, quienes —desde días atrás— hicieron lo posible por sabotear a México. Desde su llegada al hotel, hasta un entrenamiento. Después del partido hubo aficionados que saltaron a la cancha para agredir a los jugadores.

En el 2023, la Selección Mexicana regresó al Estadio Nacional después de 30 años. El cuadro nacional recibió insultos, cánticos y objetos lanzados contra su camión. Sin embargo, la situación no pasó a mayores.