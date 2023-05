¡Santiago Giménez se queda! Revela presidente del Feyenoord que no ha recibido ofertas por el futbolista

En las últimas semanas, los rumores se han acentuado: Santiago Giménez está en la mira de distintos equipos de Europa. Sin embargo, ¿qué sigue para el futbolista argentino-mexicano?

Durante una entrevista con ESPN, el presidente del Feyenoord —Dennis te Kloese— reveló que el conjunto de Rotterdam realmente no ha recibido ofertas por Giménez. Además, puntualizó que el delantero firmó contrato para una temporada larga con la Eredivisie.

"No, no, no. Aquí, todas las semanas, me mandan las listas de los clubes que nos visitan en el tema de scouting y visorias. La verdad, son listas muy largas, a veces se ven los equipos repetidos que siguen a nuestros jugadores y hay varios jugadores que siguen de cerca", confesó el directivo.

Y es que, de acuerdo a distintos reportes, Giménez estaría en la mira de la Premier League, Primeira Liga, Serie A, West Ham, Aston Villa y Benfica.

"Eso no significa que haya transfer o que se haga una oferta, o no significa que se van. Al contrario, es muy común aquí en Europa, y más en Países Bajos en equipos como el nuestro, que den seguimiento a los jugadores y a veces durante años para no equivocarse, para que llegue el momento correcto con el tema", continuó.

Dennis te Kloese enfatizó en que, si bien prefiere que “El Bebote” permanezca en el Feyenoord para mantener un ritmo, no está cerrado a que en un futuro le lleguen ofertas al futbolista.

"Siento, y es mi humilde opinión, que tiene que seguir ese ritmo, fortalecerse aún más, aprovechar que está aquí en un equipo que podría, espero, destacar a un nivel europeo alto el próximo año y esas experiencias no se las van a quitar".

"Entonces, con mucha calma, pasito a pasito va a ir adelante y nosotros ayudándole, empujándolo, tratando de crear las mejores circunstancias para que él destaque, porque es bueno para él y para el club", finalizó el presidente.

¿Cuándo será el próximo partido del Feyenoord?





La próxima participación del Feyenoord será contra los Go Ahead Eagles. El duelo se disputará el domingo catorce de mayo.