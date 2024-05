Santiago Baños rompe el silencio sobre “La Triiisecta” y el futuro de Igor Lichnovsky en el América

En las últimas semanas, Igor Lichnovsky y Kevin Álvarez, jugadores del América, han sido blanco de críticas sobre “La Triiisecta”, el podcast que llevan a cabo junto a Miguel Layún.

Las actividades del central chileno en sus días de descanso comenzaron a ser cuestionados por afición y medios de comunicación, así como la baja de rendimiento de Álvarez; sin embargo, Santiago Baños ha puesto fin a la polémica.

El presidente deportivo del América, en entrevista con TUDN, minimizó los rumores que se hablan en torno a Lichnovsky y el lateral mexicano.

“Mientras el desempeño dentro de la cancha sea el correcto, que no te afecte lo que estás haciendo afuera de la cancha… Digo, sabiendo sus responsabilidades, descansar bien, alimentarte bien, llega a entrenar al 100 por ciento”, declaró el directivo.

Lee también Tres tragedias de Cruz Azul en las finales contra el América

“Luego lo que hagan afuera depende de ellos y la madurez del jugador para saberlo llevar y acomodar. Hoy en día podemos hablar de la famosa “Triiisecta”, ves a Igor, fuera del error que tuvo contra Pachuca, la verdad es que todo el año ha sido muy bueno dentro de la cancha”, aseveró Baños.

Kevin Álvarez será sometió a una cirugía debido a una pubalgia que lo aqueja desde hace meses.

“Kevin arrancó muy bien el torneo anterior y en este le ha afectado mucho el tema de la lesión (pubalgia)… Nosotros confiamos en ellos, hay que tener esa apertura”, explicó el directivo de las Águilas.

Igor Lichnovsky, Kevin Álvarez y Miguel Layún integran 'La Triiisecta'. FOTOS: Captura

¿Igor Lichnovsky se va del América?

Santiago Baños, presidente deportivo del América, omitió hablar sobre el futuro de Igor Lichnovsky, quien finaliza su préstamo al terminar el actual torneo Clausura 2024.

“Nunca me ha gustado hablar de entrada y salidas en fases finales. Prefiero no hablar de ese tema de Igor ni de nadie más, estamos por jugarnos el campeonato y no quiero acercar más ruido. Al final hablaremos todos, con calma, no urge definirlo hoy”, concluyó.

Lee también Boletos para la Final América vs Cruz Azul llegan hasta los 25 mil pesos