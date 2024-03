Ryan García despierta preocupación en su entorno: "Por favor protéjanme, estoy bajo ataque, oren por mí"

En las últimas semanas, el joven boxeador mexicoamericano Ryan García ha realizado publicaciones polémicas en redes sociales acusando ataques en su contra de entes poderosos y grandes empresarios que "desean derrocar su carrera", entre otras cosas.

García, intenta respaldar sus comentarios asegurando que es una "misión de Dios" y que sus "enemigos" son "enviados por el diablo".

“Al final tendré que rendir cuentas ante Dios por todo lo que he dicho y hecho. El Señor conoce mi intención. El Señor conoce mi corazón. Por eso sé que mi destino está sellado. Nunca he querido hacer daño ni lastimar a nadie, tengo fe y mi vida es la prueba de que he guiado personas hacia Cristo” publicó en redes sociales.

Desde luego, el cambio de actitud y publicaciones sugiriendo teorías conspirativas despertaron comentarios de odio por parte de varios usuarios quienes optaron también por burlarse de él, a lo que Ryan pidió ayuda y protección.

“A todos mis hermanos y hermanas cristianos. Por favor, protéjanme. Estoy bajo ataque. Por favor, oren por mí. Rueguen por mi discernimiento. Necesito que todos los guerreros de oración oren por mí”.

“Vengo aquí para explicar lo que está pasando. No estoy en posesión de mi teléfono, no puedo acceder a mi Instagram., mis tarjetas están bloqueadas y solo estoy siendo real. Personalmente quería enviar un vídeo a las personas que me aman y a mis fans, a la familia que está preocupada porque estoy bien. No estoy muerto. Yo creo en Jesús” fue otra de las publicaciones.

Finalmente, García está en preparación para su siguiente combate el 20 de abril en el Barclays Center frente a Devin Haney.

