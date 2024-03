El 'Turco' Mohamed recordó su paso por Toros Neza y confesó que se estrenará una serie en homenaje al equipo

Uno de los equipos más icónicos en la historia del futbol mexicano que, a pesar de no ser campeón, se grabó en la memoria de todos los aficionados, fueron los Toros Neza de la década de los 90. Antonio 'Turco' Mohamed, fue una de las figuras de aquel equipo y recientemente confesó que se hará una serie alrededor de ese plantel.

En una entrevista con el diario Olé de Argentina, el ahora estratega argentino confesó que su etapa como jugador de aquel equipo de Neza fue la mejor que tuvo en su paso por el futbol mexicano, donde jugó en equipos como América, Rayados, Irapuato, Atlante, entre otros.

"Esta fue mi mejor etapa de futbol en México. Tenía el 11. Acá metía pelos de colores, acá se teñía todo el equipo, ahora están por hacer una serie de Toros Neza, recordando todo lo que fueron esos dos o tres años de auge del equipo, así que será muy lindo y muy emotivo" declaró Mohamed, que no brindó mayor información sobre quiénes serán los encargados de producir la serie ni cuándo ni dónde será transmitida.

Ese equipo, que tuvo su mejor etapa entre 1995 y 1997, fueron dirigidos por el histórico Carlos Reinoso y finalmente por Enrique Meza. Jugadores como el 'Pony' Ruiz, Federico Lussenhoff, Miguel Herrera, Guillermo Vázquez, entre otros, lograron llegar hasta las semifinales, donde tenían el apoyo de aficionados de todos los equipos por ser un equipo carismático.

El Turco, recordó cómo eran las locuras que nacían en ese plantel.

"Primero me rapé, después me dejé crecer y me pinté de colores. Primero lo tenía largo, pero el profe Reinoso me hinchaba los huevos con el pelo, así que un día me lo rapé. Usábamos sombreros, fuimos los primeros en usar máscaras, y teníamos una que nunca se llevó a cabo pero la habíamos practicado. Era salir todos con la cara pintada pero como quedamos fuera de Liguilla en repechaje no lo usamos" concluyó.

