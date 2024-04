Rogelio Funes Mori sin críticas a Gerardo Martino: "Tengo palabras de agradecimiento, es una gran persona"

El proceso de Gerardo Martino en la Selección Mexicana tuvo durante muchos meses fuertes críticas, mismas que aumentaron con la destroza actual en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Una polémica que resurgió hace unas semanas ante declaraciones de algunos integrantes del Tricolor, quienes dieron a entender problemas en la relación con el ahora técnico del Inter Miami.

Situación de la que habló Rogelio Funes Mori, atacante de Pumas, quien en conversación con David Faitelson recalcó las cualidades de Martino, externado su agradecimiento por elegirlo para cumplir su sueño de jugar un Mundial.

“Cada uno puede opinar lo que sea, de mi parte humana siempre estaré agradecido con el Tata y con su cuerpo técnico porque ellos tomaron la decisión de llevarme a selección; una decisión difícil donde todos están en contra. Después cada uno puede opinar lo que quiera, no sé qué situaciones tuvieron ellos, pero yo con el Tata solo tengo palabras de agradecimiento. Es una gran persona, no lo conocía antes, pero me pareció una persona estupenda, él y todo el cuerpo técnico”, expresó en un espacio en TUDN.

En ese sentido, Funes Mori se mostró abierto a la posibilidad de volver a defender la camiseta de México, asegurando que es un objetivo tras su lesión.

“Sí, está en mi cabeza (volver al Tri). Después de lo que me pasó (lesión) perdí carrera, pero volviendo siempre en mi cabeza está volver a la selección, ya después depende de decisiones. Siempre voy a levantar la mano para lo que sea, siempre voy a estar en disposición. Ahora me toca apoyar desde fuera y espero que les vaya bien”, finalizó.