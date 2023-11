Ricardo La Volpe sobre su trayectoria: "En Argentina no soy nadie"

Uno de los procesos mundialistas más recordados fue el encabezado por Ricardo Antonio La Volpe, estratega argentino que con trabajo y una base de futbolistas reflejó un estilo atractivo.

Y que alcanzó su punto más alto en la Copa Confederaciones de 2005 y la Copa del Mundo de Alemania 2006, mismo que le hicieron merecedor de reconocimiento en diferentes partes del mundo.

Menos en Argentina, país que perece olvidarse de su logro al ser campeón del mundo en 1978 y de su carrera como entrenador en México.

“Estaba en mi casa para hacer un asadito antes que yo me presentara. Yo llegué un miércoles, un jueves y me presentaba el sábado y ahí empecé a saber lo que es el mundo Boca. Después me reuní con Russo, yo me iba a Vélez con Gámez, que es el que me ayuda de llegar porque no era nadie. Es una diferencia que yo siento, yo en México soy Gardel y acá (Argentina) no soy nadie”, mencinó La Volpe a ESPN.

Ricardo, además pidió dejar de comparar su etapa al frente con la de Juan Carlos Osorio, al asegurar que el cuadro que dirigía tenía un estilo propio.

“Yo sabía cómo jugaba mi equipo. Yo sabía que proponerles a los equipos de Concacaf y dije ‘paso caminando’, pasé caminando y fui cabeza de serie que nadie lo ha hecho porque después me compararon con Juan Carlos Osorio, pero fui cabeza de serie en los cuatro años que estuve ahí, 39 partidos hice en Estados Unidos”, finalizó.