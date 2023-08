Mal comienza el Consejo de Asesores que anunció la Federación Mexicana de Futbol, ya que uno de los integrantes, niega pertenecer a él.

Ricardo La Volpe, quien fue nombrado como parte de los Consejeros de la FMF, dijo que no está enterado que forma parte de este.

“Con nadie me senté para llegar a un arreglo en ese sentido ni nada. No sé por qué dicen que estoy ahí, pero no es verdad, no lo entiendo”, indicó el argentino en entrevista con W Deportes.

Agregó que no desconoce los logros del nuevo técnico nacional, Jaime Lozano: “pero yo no voy a entrar en algo si no lo veo claro”.

La Volpe, técnico de la Selección Mexicana en el Mundial de Alemania 2006 aceptó que tuvo una reunión con Juan Carlos Rodríguez, comisionado presidente de la FMF en Las Vegas, “pero una cosa es una charla y otra esto.

El argentino dijo que en estos momentos se negaría en aconsejar al Jimmy Lozano, “(Javier) Aguirre y yo somos grandes técnicos, pero pensamos diferentes, y para asesorar uno tiene que estar de acuerdo con el entrenador actual. No puedo asesorar a Jaime porque lo vamos a confundir. No voy a entrar en una discusión para que digan: ‘La Volpe no sirve para nada’, a mí no me gusta vender humo “.

El entrenador campeón con Atlante no entiende, “porque viene (Carles) Puyol, no losé; Rafa Márquez sí, es mexicano, sabe la situación que se vive. La verdad es que me gustaría que me explicaran parta qué sirve esto”.