Ricardo Ferretti acepta imposición de Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana

Una de las posiciones que más polémica genera en la Selección Mexicana es la de la portería, misma que desde hace varios años se encuentra bajo el cuidado de Guillermo Ochoa.

Un guardameta experimentado y que actualmente milita en el Salernitana de la Serie A, causando en la presente temporada muchas dudas que han puesto en duda su continuidad en el Tricolor.

Situación que causó importantes revelaciones por parte Ricardo Ferretti, quien aceptó fue uno de los jugadores impuestos en su paso por la Selección Mexicana.

El hoy comentarista de la cadena ESPN, narró que en ese lapso al frente de México, prefería a otros porteros.

"Ochoa tuvo que ir en la etapa esta. No hubiera estado porque yo preferiría que él estuviera en su equipo entrenando y jugando". comentó.

Por último, Ferretti detalló que Guillermo Ochoa no aparecía en su lista para partidos importantes y en ese momento le pidieron incluirlo y aceptó al ser interno.

"Yo era interino, no me iba a quedar. A mi gusto, yo me hubiera querido llevar a los jóvenes que por ahorita tendríamos la certeza de cinco, seis jugadores si sirven o no. Esto es lo que yo quería, pero como estoy de interino y me dicen "'Tuca', pero es que fulano de tal, pues métalos'", finalizó.