Revelan la televisora a la que llegará Pepe Segarra tras anunciar que deja Televisa

La salida y llegada de comentaristas en México sigue, en esta ocasión se trata de Pepe Segarra.

El icónico narrador de beisbol y futbol americano anunció en sus redes sociales que dejará de trabajar en Televisa.

“Después de una trayectoria de más de 42 años en Televisa, empresa con la que estoy sumamente agradecido y en la que he vivido momentos inolvidables, estoy por comenzar un nuevo reto que me ilusiona mucho y en el que espero me acompañen”, informó en su cuenta de X.

Esto de inmediato generó reacciones en redes sociales porque significa que el equipo ‘Tres Amigos’ conformado por Segarra, Enrique Burak y Antonio de Valdés llegó a su fin.

Ambos compañeros dedicaron un mensaje de despedida a Pepe Segarra en sus respectivas redes sociales.

Mis niños, tengo algo que contarles…



¿A qué televisora se integra Pepe Segarra?

Al anunciar su salida de Televisa, Pepe Segarra sólo detalló que en su nueva etapa “Nos vamos a divertir, les cuento pronto”.

Sin embargo, el periodista Juan Pablo Fernández fue quien reveló cuál será la nueva televisora de Pepe Segarra.

“En otra primicia del draft de comentaristas, Pepe Segarra deja TUDN para incorporarse a FOX Sports. Éxito a Pepe”, adelantó en su cuenta de X.